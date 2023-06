L’estate non è ancora ufficialmente iniziata ma la Campania è già stata presa d’assalto dai turisti e non sono mancati personaggi noti ad affollare le meravigliose coste della nostra terra: ospite d’eccezione di quest’ultimo weekend è stato Gianni Morandi che, in compagnia della sua Anna, si è concesso una piacevole vacanza in Cilento.

Campania, Gianni Morandi in vacanza in Cilento

Il cantautore bolognese, tra i più amati nel panorama musicale italiano, ha deciso di tornare ancora una volta in Campania per trascorrere un fine settimana al mare. Lui stesso ha diffuso uno scatto in cui si mostra sorridente, con le braccia aperte e il meraviglioso mare del Cilento sullo sfondo.

L’artista è giunto, infatti, ad Acciaroli con sua moglie e ha colto l’occasione anche per fare ritorno nella splendida Castellabate. Proprio lì è stato avvistato in un ristorante della zona, mentre degustava una cena a base di specialità campane.

“Ho appreso con piacere che il famoso e simpaticissimo cantante Gianni Morandi è stato a Castellabate in un noto ristorante di Ogliastro Marina. Ben tornato nel nostro Cilento, Gianni” – è il post del sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, che ha condiviso alcuni scatti della serata.

Del resto, Morandi non ha mai nascosto il suo amore per la nostra Regione, dove risiedono anche alcuni suoi familiari. Il cognato è originario proprio di Cannalonga e spesso il cantante lo raggiunge nella sua abitazione cilentana.

Anche Napoli occupa un posto speciale nel cuore dell’artista che più volte si è recato in città, ammirandone le bellezze paesaggistiche e culturali, oltre a gustarne le prelibatezze culinarie. La città partenopea riveste per lui un ruolo fondamentale anche a livello musicale: l’ha, infatti, definita la capitale della musica leggera.

Poco prima era stata Michelle Hunziker a condividere con i suoi followers alcuni scatti della sua vacanza campana: la famosa conduttrice, in compagnia delle sue figlie e di un gruppo di amici, ha visitato le meraviglie della Costiera Amalfitana.