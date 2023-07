Scomparsa Brenda: la 23enne è stata ritrovata a Napoli in stato confusionale

Brenda Cuomo, la ragazza di 23 anni scomparsa da Pellezzano, è stata ritrovata a Napoli. Dopo l’avvistamento della sua auto nel capoluogo campano Polizia e Carabinieri di Napoli, in collaborazione con quelli di Salerno e Mercato San Severino, sono riusciti a riportarla a casa.

Brenda Cuomo, la ragazza scomparsa è stata ritrovata a Napoli

La ragazza, che lavora in un negozio della zona est di Salerno, lo scorso venerdì aveva comunicato alla madre che sarebbe rimasta a casa, in quanto la sera precedente era rientrata molto tardi. Al suo rientro, tuttavia, la donna non aveva ritrovato la figlia e, non riuscendosi a mettere in contatto con lei nemmeno nelle ore successive, avrebbe fatto scattare l’allarme.

Qualcuno nelle scorse serate avrebbe affermato di averla vista durante la sagra di Montoro. Gli agenti, intanto, hanno continuato per giorni a rintracciare la sua auto, poi identificata a Napoli, in via Salvator Rosa. Stando agli ultimi aggiornamenti, forniti da Il Mattino, la giovane è stata ritrovata ieri, intorno alle 14:00, nei pressi di piazza Garibaldi, in stato confusionale e poco lucida.

La ragazza è stata, perciò, accompagnata presso la più vicina struttura ospedaliera per effettuare alcuni accertamenti. Al momento pare che l’unica pista accreditata sia quella dell’allontanamento volontario: non vi sarebbero segni di violenza, ferite né alcun reato da contestare, solo motivi strettamente personali.

“Mi basta sentire solo la tua voce. Ti prego, anima mia, non lasciarmi così. Qualsiasi cosa la sistemiamo insieme, come sempre. Chiamami ti scongiuro” – è l’ultimo appello affidato ai social da mamma Monica, poco prima del ritrovamento.

Stando a quanto raccontato da alcuni amici e conoscenti, negli ultimi tempi Brenda sembrava preoccupata e triste. Uno dei suoi più cari amici aveva raccontato: “Ultimamente era strana, nel senso che stava spesso sulle sue, si estraniava, come se fosse turbata da qualcosa o qualcuno. Era triste, anche se non voleva farlo vedere. Quando aveva un problema chiamava subito me, per lei sono come un fratello, tra di noi non ci sono mai stati segreti. Mi sembra davvero strano, molto strano che finora non abbia mai sentito il bisogno di farsi viva almeno con me”.