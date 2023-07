Saldi estivi 2023, dalla Campania alle altre Regioni d’Italia: quando iniziano e finiscono

Manca poco al periodo più conveniente dell’anno che vedrà i cittadini alle prese con gli acquisti a prezzi ribassati: di seguito la guida completa su quando iniziano e quando finiscono i saldi estivi 2023 in Campania e in tutte le Regioni d’Italia.

Quando iniziano e finiscono i saldi estivi 2023: il calendario in Campania e tutte le Regioni

In tutte le Regioni d’Italia i saldi inizieranno giovedì 6 luglio 2023, fatta eccezione per Trento e Provincia dove i commercianti possono determinare liberamente i periodi in cui dare inizio agli sconti. A cambiare, invece, è la data di fine delle promozioni.

Di seguito il calendario completo con le date di inizio e fine Regione per Regione:

Abruzzo dal 6 luglio per 60 giorni;

Basilicata dal 6 luglio al 6 settembre;

Calabria dal 6 luglio al 4 settembre;

Campania dal 6 luglio per 60 giorni;

Emilia Romagna dal 6 luglio per 60 giorni;

Friuli Venezia Giulia dal 6 luglio al 30 settembre;

Lazio dal 6 luglio per 6 settimane;

Liguria dal 6 luglio al 19 agosto;

Lombardia dal 6 luglio per 60 giorni;

Marche dal 6 luglio al 31 agosto;

Molise dal 6 luglio per 60 giorni;

Piemonte dal 6 luglio per settimane;

Puglia dal 6 luglio al 15 settembre;

Sardegna dal 6 luglio per 60 giorni;

Sicilia dal 6 luglio al 15 settembre;

Toscana dal 6 luglio per 60 giorni;

Umbria dal 6 luglio al 3 settembre;

Valle D’Aosta dal 6 luglio al 30 settembre;

Veneto dal 6 luglio al 31 agosto;

Trento e provincia per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.

In Alto Adige dal 14 luglio all’11 agosto salvo alcuni distretti: a Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta i saldi saranno attivi dal 18 agosto al 15 settembre.

Sarà, dunque, la prima settimana di luglio quella ideale per dedicarsi ai nuovi acquisti, usufruendo di prezzi dimezzati in svariati settori, dall’abbigliamento alle calzature passando per la cosmetica. dall’elettronica ai prodotti per la casa.