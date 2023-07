Sangue a Marechiaro, bagnino accoltellato da 15enni: pretendevano un lettino

Napoli – E’ ricoverato in gravi condizioni il bagnino di Marechiaro che nella giornata di ieri sarebbe stato ferito a coltellate da due ragazzini, a seguito di una lite sfociata per un lettino.

Stando a quanto si apprende da Il Corriere del Mezzogiorno, l’aggressione sarebbe partita da due adolescenti di circa 15 anni che volevano occupare un lettino che era posizionato sulla scogliera, pur non avendone diritto. Al diniego del bagnino, i due avrebbero iniziato a colpirlo più volte con un coltello all’addome.

Subito dopo i ragazzi sono scappati mentre la vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale e sottoposta ad un intervento chirurgico al Fatebenefratelli. Sul posto sono giunti i poliziotti che, in base alle testimonianze dei presenti, stanno cercando di risalire ai 2 minori e ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Un episodio che ricorda quello avvenuto lo scorso anno come sottolineato dal deputato Francesco Emilio Borrelli: “Il gravissimo episodio accaduto domenica pomeriggio sugli scogli di Marechiaro, dove due giovanissimi hanno accoltellato un uomo di 42 anni riducendolo in fin di vita per motivi ancora da chiarire, dimostra come, a distanza di un anno da un altro episodio dove nello stesso posto furono accoltellati due minorenni da alcuni coetanei, non sia cambiato assolutamente nulla”.

“Orde di ragazzini armati con coltelli e armi da fuoco continuano a seminare panico e violenza in una città sempre più allo sbando dove il tema della sicurezza pubblica continua ad essere sottovalutato. Quello di Marechiaro è un episodio ampiamente annunciato visto che nessuno controlla i consistenti flussi che arrivano in quel litorale, così come anche Mergellina è tornata ad essere terra di nessuno. Da tempo avevamo lanciato l’allarme ma purtroppo siamo troppo spesso inascoltati. In attesa della prossima vittima che piangeremo senza che cambi ancora nulla”.