Soleil è a Ischia, star del Festival e innamorata dell’isola: “Un tesoro. Amo il cornetto”

Tra i diversi personaggi dello spettacolo che, in occasione delle vacanze estive, si sono diretti in Campania c’è anche Soleil Sorge, la modella e influencer giunta a Ischia per prendere parte, nelle vesti di madrina, all’Ischia Film & Music Global Festival in programma fino al 16 luglio. Nel frattempo ha colto l’occasione per godersi anche le meraviglie dell’isola verde, condividendo foto e video con in suoi followers.

Soleil Sorge a Ischia: “Amo coniglio e cornetto ischitano. Andrò a Sorgeto”

La 21esima edizione del Festival è partita ieri e si protrarrà fino alla prossima domenica celebrando l’arte e il cinema, attraverso suggestive premiazioni che si terranno nelle principali piazze e sale cinematografiche dell’isola, insieme ad attori, produttori e registi.

L’influencer, protagonista assoluta dell’evento, ha condiviso alcuni momenti salienti della serata attraverso i suoi canali social ufficiali e non solo: diversi sono i video diffusi che immortalano le bellezze dell’isola partenopea. Dal panorama mozzafiato dalla Chiesa del Soccorso, alle stradine di Forio, fino ai meravigliosi scorci di Casamicciola.

“Ischia è uno dei veri e propri tesori del nostro mar Mediterraneo. Abbiamo la fortuna di avere tante isole, ognuna con il suo modo di esprimersi. Di Ischia amo i tantissimi prodotti tipici, come il coniglio e il cornetto. Oggi, poi, ho incontrato una ischitana che mi ha consigliato di andare a Sorgeto, questa meravigliosa fonte che si nasconde dopo la scalinata e si arriva in questo posto che è una piscina naturale” – ha detto in un’intervista rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno.

Un luogo spettacolare che ha incantato anche Andrea Bocelli che, proprio in questi giorni, direttamente dalla sua barca approdata ad Ischia, ha decantato le bellezze del luogo, invitando tutti a visitarlo almeno una volta nella vita.

“Un consiglio per tutti loro che stanno decidendo dove andare a trascorrere qualche giorno di vacanza. Io sono a Ischia, dove faccio tappa tutti gli anni. La prima tappa delle mie vacanze è sempre qui, a Ischia” – ha detto il noto tenore.