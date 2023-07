Disabilità, apre la spiaggia senza barriere nel Napoletano: mare e comfort per tutti

Una stagione estiva all’insegna dell’inclusività è quella che si prepara a vivere Pozzuoli con l’apertura di una nuova spiaggia senza barriere, presso il Key Beach Park, pensata per accogliere le persone disabili regalando loro momenti di svago e relax.

Pozzuoli, apre la spiaggia senza barriere: l’oasi per le persone disabili

Si tratta di unna spiaggia aperta a tutti e dotata di tutti i comfort pensati per chi vive condizioni di difficoltà. Un progetto chiamato Turismo BalneAbile lanciato dal Comune di Pozzuoli in collaborazione con la cooperativa sociale Lilliput.

Qui anche le persone affette da disabilità potranno godersi a pieno la stagione estiva, insieme ai loro accompagnatori, avendo a disposizione una bellissima spiaggia senza barriere, con personale qualificato pronto a soddisfare ogni loro esigenza, trasporti specializzati e animazione.

“Ci occupiamo di assistenza ai bagnanti. Il mio non lo considero un lavoro, stare con i ragazzi è una missione, una cosa bella che ci fa stare meglio. Vivere con i ragazzi è un’esperienza stupenda” – ha spiegato uno degli operatori del posto, intervistato dal TGR Campania.

“E’ stato emozionante tagliare quel nastro. Grazie ad un contributo regionale, abbiamo potuto fornire a 40 persone con disabilità una struttura attrezzata e personale qualificato per l’assistenza alla balneazione. Le azioni dell’amministrazione in favore delle fasce fragili della popolazione sono tante e la fruizione del mare per tutti è una delle nostre priorità. Ringrazio di cuore tutti coloro che lavorano ogni giorno, tra mille difficoltà, nell’esclusivo interesse della comunità puteolana” – ha scritto sui social il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

Non molto distante da Pozzuoli, nel Napoletano un’altra splendida spiaggia è stata ulteriormente attrezzata per garantire elevati standard di inclusività: si tratta della spiaggia delle Mortelle di Portici con percorsi dedicati, spogliatoi e aree dedicate alle persone diversamente abili.