Genitore e figlio coinvolti in una carambola mortale sull’A1: il padre perde la vita

Drammatico incidente sull’A1: padre e figlio vengono travolti da un’auto all’altezza di Capua. Per il 50enne Raffaele Lingelli non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il figlio Giuseppe, di 13 anni è stato invece trasportato d’urgenze all’Ospedale Santobono di Napoli, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Incidente stradale sull’A1, muore Raffaele Lingelli, ferito il figlio

Secondo quanto si apprende da Il Mattino, l’incidente è avvenuto pochi minuti dopo un altro scontro, verificatosi qualche metro prima nel tratto autostradale tra Caianello e Capua, direzione sud. La Polizia Stradale sta verificando le cause dell’incidente: da una prima ricostruzione, il primo scontro (feriti lievi e nessuno in pericolo di vita) sarebbe stato causato dall’eccessiva velocità raggiunta dai veicoli. Uno dei due conducenti avrebbe poi accostato per allertare i soccorsi, incrociandosi fatalmente con la Fiat Panda su cui viaggiavano Raffaele e Giuseppe Lingelli.

Quando i vigili del fuoco del distaccamento di Teano sono arrivati sul posto. l’auto di Lingelli era ridotta ad un ammasso di lamiere accartocciate. Il tratto stradale è stato chiuso per circa un’ora, per consentire alle forze dell’ordine di ripulire l’autostrada dai resti finiti sulle carreggiate, oltre che per effettuare tutte le perizie del caso.

Raffaele Lingelli era di Saviano: uomo apprezzato e molto conosciuto in paese, la sua morte ha sconvolto l’intera cittadinanza. Raffaele lavorava nel mondo della ristorazione, era da tutti considerato un gran lavoratore. Il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli, lo conosceva bene: “Una tragedia che ci lascia tristi e sconcertati, una notizia che non avremmo mai voluto avere. Raffaele lo conoscevo bene, appartiene a una famiglia molto conosciuta. Il suo papà era uno stimatissimo avvocato che in passato ha partecipato attivamente alla vita politica di Saviano. Rispetto a una disgrazia simile non ci sono parole, solo tanto dolore e sgomento”.

Anche il vice sindaco di Saviano, Carmela Vecchione, ha voluto dedicare un ricordo a Raffaele: “Un grande lavoratore una persona perbene, dedita completamente alla famiglia. Di lui ricordo lo stile discreto e il sorriso stampato sulle labbra. Mancherà”.