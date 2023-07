Ennesimo disagio per i passeggeri della Circumvesuviana, costretti a scendere dai vagoni del treno a causa di un guasto e ad attraversare i binari a piedi all’altezza di Pompei per raggiungere la stazione più vicina. Una persona è anche dovuta ricorrere alle cure mediche: dopo aver accusato un malore a causa del caldo torrido di queste ore, è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118. L’Ente Autonomo Volturno (EAV), ha comunicato che la circolazione è interrotta nel tratto tra Castellammare e Torre Annunziata, mentre prosegue regolarmente tra Castellammare e Sorrento e tra Torre Annunziata e Napoli.

Pompei, guasto alla Circumvesuviana: passeggeri costretti a scendere dai treni

Sono due i treni rimasti bloccati, rispettivamente a Villa dei Misteri ed a Moregine. Gli operai sono sul posto per ripristinare il guasto. Un video circolato sul web mostra il momento in cui i passeggeri sono stati costretti a scendere dal treno per percorrere a piedi il tratto che li separava dalla stazione più vicina.