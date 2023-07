Investita da un tir mentre fa jogging nel Napoletano: 23enne lotta tra la vita e la morte

Tragico incidente a Marigliano, in provincia di Napoli, dove una ragazza sarebbe stata investita da un tir mentre faceva jogging. La 23enne, trasportata d’urgenza all’ospedale di Nola, lotta tra la vita e la morte. A renderlo noto è l’Ansa.

Incidente a Marigliano: ragazza investita dal tir mentre fa jogging

Lo schianto sarebbe avvenuto questa mattina sulla variante 7 bis, una strada molto trafficata e spesso percorsa da mezzi pesanti. Proprio qui, stando alle prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe giunta per allenarsi, ignara di quello che sarebbe successo di lì a poco.

Per cause ancora da chiarire, la 23enne sarebbe stata travolta da un tir che transitava sul posto. Pare che il camionista si sia prontamente fermato per soccorrerla, chiedendo aiuto ed allertando immediatamente il 118.

I sanitari, giunti sul posto, avrebbero trasferito d’urgenza la vittima presso il vicino ospedale di Nola, in codice rosso. Attualmente la ragazza è ricoverata in gravi condizioni. Sul posto sono giunti i carabinieri che avvieranno le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Un incidente avvenuto proprio a poche ore dall’ultimo saluto a Francesca Calandriello, la donna alla guida dell’auto che la scorsa settimana si sarebbe schiantata contro un mezzo furgone adibito per il trasporto di persone. Purtroppo per la 27enne non c’è stato nulla da fare: sarebbe stata colpita al volto dalle lamiere della vettura, perdendo la vita in pochi istanti.

Spezzata anche la vita della bambina che portava in grembo e che proprio a momenti Francesca avrebbe dato alla luce: era, infatti, al nono mese di gravidanza. Il conducente del furgone, invece, sarebbe rimasto illeso. La 27enne era originaria di Sassano, si era sposata da poco più di un anno e viveva a Sant’Arsenio con suo marito.