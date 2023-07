Poste Italiane assume portalettere anche a Napoli e in Campania: come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in Poste Italiane che assume portalettere in tutta Italia, Campania compresa, e offre percorsi dedicati ai giovani avvocati in città come Napoli e Roma.

Lavoro, Poste Italiane assume portalettere: posizioni aperte a Napoli e in Campania

L’azienda è alla ricerca di portalettere da impiegare su tutto il territorio nazionale. I requisiti richiesti per ricoprire l’incarico sono i seguenti: diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110; patente di guida: per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo. Non è richiesta alcuna conoscenza specialistica.

La sede di lavoro sarà assegnata in base alle esigenze aziendali, tenendo conto della Regione/Provincia di preferenza dell’aspirante. I candidati dovranno innanzitutto sottoporsi ad un test attitudinale online e soltanto in caso di superamento potranno essere contattati da Poste Italiane per il completamento del processo di selezione.

Oltre al colloquio è prevista anche la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un veicolo 125 cc a pieno carico di posta. I candidati che supereranno tutti gli step saranno assunti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata.

Gli interessati possono inviare la loro candidatura, entro il 23 luglio 2023, collegandosi alla sezione Lavora con Noi del sito di Poste Italiane e compilando i campi richiesti. Dalla stessa area i giovani avvocati possono inoltrare la richiesta per svolgere, presso la Funzione Affari Legali di Poste, il tirocinio professionale finalizzato al conseguimento del titolo per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di avvocato.

Si tratta di un’iniziativa, intrapresa d’intesa con il Consiglio dell’Ordine degli a Avvocati, attiva su Roma, Napoli, Bologna, Cagliari e Catanzaro. La durata del tirocinio è di 6 mesi (e non oltre 12), così come previsto dall’art. 41 della Legge Forense, e prevede un rimborso spese mensile di 600 euro.