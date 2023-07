Prof e alunni, estate finita: esami debiti formativi entro il 31 agosto, la nota del Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del merito ha deciso: si torna a scuola ad agosto. Ebbene si, i liceali che dovranno recuperare i debiti accumulati l’anno scorso, dovranno svolgere le prove entro il 31 agosto 2023. In una nota ufficiale, il Ministero ha infatti ricordato che il termine ultimo per inviare gli esiti degli studenti con sospensione di giudizio sarà quello previsto dal decreto Fioroni del 2007. Negli anni precedenti Istituti e Licei erano sempre riusciti a far slittare a settembre gli esami riparatori, ma da quest’anno non potrà più essere possibile.

Una notizia dell’ultim’ora che verrà accolta con scoramento da tutte le parti chiamate in causa: a farne le spese non solo gli studenti, costretti a rientrare prima dalle vacanze, ma anche il corpo insegnanti, al quale verosimilmente verranno ridotte le ferie di una settimana, rientrando comunque nei 36 giorni previsti dalla legge.

Recupero debiti scolastici entro il 31 agosto 2023, la nota del Ministero dell’Istruzione e del merito

Le valutazioni devono essere comunicate per ciascuna disciplina presente nel Quadro orario abbinato agli alunni. Per una corretta trasmissione dei dati è necessario verificare prima la completezza dei quadri orari già presenti sul SIDI ed il loro allineamento con i pacchetti locali. Qualora non fossero presenti tutte le discipline per le quali lo studente viene valutato è necessario aggiornare il relativo Quadro Orario, accedendo all’area “Gestione anno scolastico – Quadri orario”, e sincronizzare nuovamente con il pacchetto locale prima di inviare il flusso.

Per ogni studente frequentante le classi intermedie (compresi i percorsi di secondo livello)

occorre comunicare:

– la votazione per disciplina presente nel quadro orario, anche se inferiore ai 6 decimi;

– il credito scolastico per il III e IV anno;

– l’esito finale dello scrutinio che assume le modalità di “Ammesso / Non ammesso / Sospensione del giudizio”.

Per la comunicazione dell’esito degli studenti con sospensione di giudizio e del relativo credito scolastico le funzioni saranno riaperte dal 16 al 31 agosto. Si ricorda, inoltre, che solo per il primo anno dei percorsi professionali le modalità previste sono “Ammesso / Non ammesso / Ammesso con revisione del PFI (Progetto Formativo Individuale)”.

Inoltre, per gli studenti del terzo e quarto anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), deve essere comunicato anche l’esito dell’esame di qualifica/diploma utilizzando le apposite funzioni presenti nell’area Scrutini.