ORGOGLIO NAPOLETANO/ Pastificio Setaro premiato a Montecitorio: è Azienda Eccellente

Lo storico e napoletano Pastificio Setaro, di Torre Annunziata, è stato premiato alla Camera dei Deputati per essersi distinto sull’intero territorio nazionale come Azienda Eccellente. Conosciuta anche come “la pasta di Napoli“, il prodotto realizzato all’interno dello stabilimento torrese è diventato famoso in tutto il mondo, grazie alla sua particolare lavorazione artigianale.

Pastificio Setaro alla Camera dei Deputati: è un’Azienda Eccellente

Colosso della pasta da tre generazioni, l’azienda ha ricevuto il riconoscimento di eccellenza a Montecitorio, collocandosi tra le attività più longeve e importanti d’Italia. Un orgoglio per Torre Annunziata e per l’intera città di Napoli.

“Un’eccellenza a Montecitorio. Ieri il nostro Pastificio è stato ospite presso la Camera dei Deputati dell’onorevole Alessandro Caramiello, del consorzio TerraViva – Club delle eccellenze campane e SviluppoSud, dove abbiamo ricevuto l’onore del riconoscimento di Azienda Eccellente” – si legge nel post diffuso dal Pastificio sui canali social ufficiali.

“Un riconoscimento che premia il nostro lavoro che va avanti dal 1939, fedele da sempre agli standard di qualità che ci siamo imposti nel tempo e nella tradizione pastaia di Torre Annunziata. Per festeggiare abbiamo portato a Roma un assaggio delle nostre frittatine fatte con gli spaghetti trafila in bronzo, ricetta classica napoletana. Dal 1939, artigiani della pasta”.

La storia del Pastificio Setaro di Torre Annunziata

Il Pastificio Setaro nasce nel 1939 a Torre Annunziata, soprannominata la città dell’arte bianca per le speciali caratteristiche della pasta. Un prodotto d’eccellenza, adatto anche ai palati più esigenti e amato dagli esperti di gourmet, che veniva identificato come “la pasta di Napoli”.

LEGGI ANCHE

Il Pastificio Setaro dedica un formato di pasta a Maradona col numero 10

Il presepe di pasta: l’inconsueta opera del Pastificio Setaro

Il pastificio Setaro si muove ancora oggi nel solco di quella antica tradizione, allo stesso tempo abbracciando l’innovazione, riuscendo ad esportare il prodotto al di fuori sia dei confini regionali che di quelli nazionali grazie ai livelli qualitativi altissimi.