Tragedia a Monterusciello, un quartiere del comune di Pozzuoli, appartenente alla città metropolitana di Napoli. Un uomo di 50 anni, Antonio Di Razza, ha ucciso la moglie Angela Gioiello, 38 anni, e poi si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola. È successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 luglio 2023.

Pozzuoli, quartiere di Monterusciello: un uomo si toglie la vita dopo aver ucciso la moglie davanti ai figli

Un dramma che si è consumato alla presenza dei figli. Come riporta Il Mattino, la famiglia era conosciutissima nella zona. Sono stati i vicini a dare l’allarme, chiamando immediatamente il 118 che ha potuto solo constatare i due decessi.

Nello stabile in via Parini 10 sono intervenuti i Carabinieri del reparto radiomobile di Pozzuoli e della stazione di Monterusciello, che hanno dato via ai rilievi e alle indagini. I due corpi sono stati ritrovati in camera da letto, mentre la pistola è stata rinvenuta sul pavimento. Secondo le prime ricostruzioni, pare che l’omicidio-suicidio sia stato il terribile epilogo di una serie di discussioni che da tempo andavano avanti tra i due.