UFFICIALE/ Caso plusvalenze Juventus, maxi-multa ed esclusione dalla Conference League

La sentenza UEFA riguardante l’eventuale esclusione della Juventus dalle prossime coppe europee è arrivata al suo epilogo ufficiale. La decisione, già nell’aria da alcune settimane, è stata confermata: i bianconeri non prenderanno parte alla prossima Conference League, al loro posto subentrerà la Fiorentina. I viola, finalisti della passata edizione del torneo, si qualificano in virtù dell’ottavo posto guadagnato nella passata serie A, che ha visto la Società Sportiva Calcio Napoli conquistare il terzo tricolore della propria storia.

Oltre alla squalifica, la Juve dovrà versare 20 milioni di euro nelle casse del massimo organismo europeo, di cui 10 solo nel caso in cui i bilanci dei prossimi tre anni non saranno in regola. La decisione arriva dopo il processo per le plusvalenze fittizie e le manovre sugli stipendi che il club di Torino ha illecitamente inserito nei bilanci degli ultimi anni alterandone la veridicità.

Caso plusvalenze fittizie, Juventus esclusa dalla prossima UEFA Conference League

Questo il comunicato ufficiale della UEFA che ha comminato la sanzione pecuniaria ai bianconeri oltre all’esclusione dalla prossima Conference League.

Durante la stagione 2022/23, la Prima Camera del CFCB, presieduta da Sunil Gulati, ha aperto indagini su Juventus (ITA) e Chelsea FC (ING) per potenziali violazioni dei regolamenti UEFA Club Licensing e Financial Fair Play. La Prima Camera del CFCB ha concluso che la Juventus (ITA) ha violato il quadro normativo della UEFA e ha violato l’accordo transattivo firmato nell’agosto 2022. Di conseguenza, la Prima Camera del CFCB ha risolto l’accordo transattivo concluso con il club e ha deciso di:

• escludere la Juventus dalla competizione UEFA maschile per club 2023/24;

• imporre al club un ulteriore contributo finanziario di 20 milioni di euro. Di questo importo, 10 milioni di euro sono condizionali e saranno applicati solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non sono conformi ai requisiti contabili definiti nell’Allegato G del Regolamento per le licenze per club e la sostenibilità finanziaria UEFA.