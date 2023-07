Ischia, si addormenta sul materassino e finisce a largo: viene avvistato da un traghetto

Un tuffo a mare, il riposo al sole su un materassino, il sonno profondo cullato dalle onde del mare con il sole che asciuga i pensieri di un anno intenso. Per un ragazzo di 19 anni una mattina di relax si stava per trasformare in un vero e proprio dramma, salvato solo dalla prontezza dell’equipaggio di un traghetto e l’intervento della Guardia Costiera.

Paura ad Ischia: ragazzo si addormenta sul materassino e viene recuperato in alto mare

Un ragazzo di 19 anni si è addormentato sul materassino mentre era in mare, ed è stato trascinato dalle correnti al largo delle acque che bagnano Ischia, una delle tre isole del Golfo di Napoli. L’equipaggio di un traghetto, accortosi dell’uomo in difficoltà e probabilmente ancora dormiente, ha avvertito prontamente la capitaneria di porto: l’intervento tempestivo di una motovedetta della Guardia Costiera ha recuperato e messo in salvo senza conseguenze il bagnante, evitando il peggio. Pare che il giovane si sia risvegliato mentre si trovava nei pressi della spiaggia dei Pescatori, senza rendersi conto di nulla.

Ragazzo in materassino non riesce a ritornare a riva e viene salvato in alto mare: il precedente del 2019

Una disavventura senza conseguenze che ha riportato alla mente un episodio simile che fece scalpore nel 2019, di cui il protagonista fu un giovane bagnante intento a godersi il mare della Calabria. In quell’occasione il 27enne L.V., originario di Reggio Calabria, fece perdere le proprie tracce verso le 19,45 nelle acque dello stretto di Sicilia. Fu ritrovato ben 9 ore dopo, a notte fonda, quasi a Messina stremato, terrorizzato ed affamato, aggrappato con tutte le sue forze a quel materassino che gli salvò la vita. In quel caso i militari furono costretti ad utilizzare anche un elicottero del Reparto di Volo della Polizia di Stato e un aereo della Guardia Costiera.