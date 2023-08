Torna in campo il Calcio Napoli, quest’oggi alle ore 18,30 contro i tedeschi dell’Augsburg. Il match in programma allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro sarà seguito da ben 7.500 tifosi partenopei, che di fatto hanno riempito le tribune dell’impianto. Presenti anche i gruppi organizzati, che in mattinata hanno incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Rudi Garcia e il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Oggi amichevole Società Sportiva Calcio Napoli-Augsburg a Castel di Sangro

Rudi Garcia dovrà fare a meno quest’oggi di ben tre ‘big’: si tratta di Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Frank Zambo Anguissa. Per loro alcuni problemi di natura muscolare, cha hanno allarmato lo staff medico in vista dell’esordio in campionato del 19 agosto 2023 in programma allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Anche Piotr Zielinski è in forte dubbio.

Sarà la terza amichevole che gli azzurri disputeranno nel ritiro abruzzese di Castel di Sangro: dopo la larga vittoria contro i turchi dell’Hatayspor ed il pareggio contro gli spagnoli del Girona, sarà il turno dei tedeschi dell’Augsburg. Il quadro delle sfide estive si completerà l’11 agosto 2023 contro i ciprioti dell’Apollon Limassol: poi la squadra farà rientro in città per prepararsi al meglio all’esordio in campionato.

Gli Ultras incontrano Aurelio De Laurentiis, Rudi Garcia e Giovanni Di Lorenzo

Nell’incontro avvenuto quest’oggi, gli Ultras e il patron della Società Sportiva Calcio Napoli hanno rinnovato il loro sodalizio: alla presenza di mister e capitano, le parti si sono date appuntamento all’imminente esordio del prossimo campionato per combattere uniti verso grandi obiettivi. Giovanni Di Lorenzo e Rudi Garcia, dal canto loro, hanno sottolineato il desiderio della squadra di continuare a vincere.

Gli azzurri aspettano il nuovo acquisto Natan

È intanto arrivato in Italia il nuovo acquisto del Napoli: si tratta del difensore brasiliano Natan Bernardo de Souza, acquistato dal club Red Bull Brigantino. Il calciatore è a Villa Stuart accompagnato dal capo scouting Maurizio Micheli per sostenere le visite mediche, al termine delle quali verrà annunciato ufficialmente.