Stamattina ad Ischia, una delle tre isole del Golfo di Napoli, un uomo di 58 anni, Giovan Giuseppe Mazzella, ha perso la vita in scooter dopo uno scontro con un operaio della società Coop Gas. Secondo quanto riportato da Ansa, verso le 8,30 la vittima si trovava in via delle Ginestre, a pochi passi dal centro di Ischia Porto: dopo aver travolto il pedone per cause ancora da accertare, è andato a sbattere con il volto contro uno dei pilastri che sorregge il cancello di una casa.

I soccorsi del 118 hanno trovato i due uomini sull’asfalto, ma mentre per il dipendente della ditta di distribuzione domestica del gas le condizioni non sono risultate gravi nonostante alcune fratture, il conducente del mezzo a due ruote, 58enne di Serrara Fontana è stato rinvenuto privo di sensi. I sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma verso le 9,15 sono stati costretti a dichiararne il drammatico decesso.

L’incidente è avvenuto a circa 30 metri dalla nota Pescheria Silvio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della sezione di Ischia coordinati dal vice questore Ciro Re, che su autorizzazione del magistrato hanno provveduto alla rimozione della salma. Si attendono notizie circa l’eventuale autopsia. La strada è stata chiusa al traffico durante le operazioni.