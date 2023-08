Riprende di nascosto la figlia adottiva a letto per capire se è gay: denunciato il padre

Una ragazza di origini lituane, adottata da una famiglia napoletana, ha denunciato il padre per aver installato una telecamera nascosta in camera in modo da spiare la figlia e scoprirne l’orientamento sessuale. Secondo quanto riportato da Ansa, il gip di Napoli ha chiesto un supplemento di indagini nei confronti dell’uomo.

Spia la figlia gay con una telecamera: denunciato padre adottivo di una 18enne

Dopo aver vissuto 12 anni in un orfanotrofio lituano, la ragazza era stata adottata e portata in Italia: una vita nuova, accolta dal calore di una vera famiglia. I rapporti tra lei ed i genitori si sono iniziati ad incrinare dopo qualche anno, quando il padre della giovane, oramai maggiorenne, ha iniziato a non tollerare l’omosessualità della figlia adottiva. Così l’uomo ha deciso di installare una telecamera esattamente all’altezza del letto della ragazza, per spiarne i comportamenti. Scoperta la cosa, la 18enne ha abbandonato casa e ha deciso di sporgere denuncia, aiutata dall’avvocato Sergio Pisani.

“Dai miei genitori mi aspettavo un normale rapporto – ha dichiarato la giovane – senza segreti, comprensivo. Confidavo anche in una mentalità più aperta da parte loro, cosa che purtroppo non c’è stata”. La ragazza ha consegnato le registrazioni audio e le conversazioni in chat avute con il padre alle autorità competenti: l’uomo si spacciava per persone di fantasia tentando di indurre la figlia a compiere atti sessuali. Il giudice però dopo avere analizzato gli atti ha ritenuto insussistente quella tipologia di reato. Per il tribunale, “gli eccentrici e spregevoli comportamenti” dell’uomo “costituirebbero soltanto una messinscena, finalizzata a provocare la figlia e ad indurla a rivelargli le sue esperienze sessuali: ciò allo scopo di comprendere il suo orientamento e se esso fosse effettivamente concretizzato in rapporti intimi con altre ragazze”.