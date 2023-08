Terremoto Campi Flegrei avvertito a Napoli, sindaco: “Normale attività. Capisco la paura”

Lo sciame sismico che si è verificato in mattinata, con scosse di terremoto anche abbastanza intense che dai Campi Flegrei sono state avvertite anche a Napoli, ha generato il panico tra la popolazione, spingendo il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, a intervenire sulla vicenda comunicando gli esiti dei sopralluoghi effettuati. Come generalmente accade, si è trattato di movimenti riconducibili al normale fenomeno del bradisismo che interessa la zona e per questo motivo non devono destare alcun allarmismo.

Terremoto ai Campi Flegrei avvertito a Napoli: parla il sindaco di Pozzuoli

La prima scossa, di magnitudo 2.0, si è verificata intorno alle ore 1:58, seguita subito dopo (alle 2:01) da un’altra di 2.5. Alle 4:11 ancora una scossa di 2.0 che ha preceduto quelle della mattinata: una di 2.5 alle 6:10, una di 3.3 alle 6:18 e una di 2.8 alle 6:22.

Una sequenza di 6 scosse abbastanza intense, vista la bassa profondità che oscilla tra 0 e 2 km, avvertite chiaramente dalla popolazione residente e dai cittadini delle zone limitrofe, molti scesi in strada. Le scosse sono state accompagnate da tante altre di bassa entità.

“Capisco che siete spaventati e preoccupati ma vi assicuro che, insieme al direttore dell’Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito, alla Protezione Civile e alla Polizia Municipale, stiamo monitorando in tempo reale la situazione. Il bradisismo accompagna le nostre giornate da sempre. A volte ci lascia più tranquilli, altre un po’ meno. Dopo due mesi di relativa quiete, negli ultimi 20 giorni si registra un’intensificazione degli eventi sismici ma lo sciame di stanotte e le scosse di questa mattina rientrano nella normale attività di questa fase sismica e non ci sono elementi che fanno pensare a significative evoluzioni del fenomeno” – ha spiegato il sindaco Manzoni a poche ore dall’ultimo evento sismico.

Nell’ultima comunicazione ha poi tranquillizzato la cittadinanza confermando: “Gli eventi di questa mattina rientrano nella normale attività della fase sismica che sta accompagnando la vita della nostra comunità. Abbiamo prontamente dato seguito alle poche segnalazioni ricevute con immediati sopralluoghi che non hanno riscontrato alcun danno”.

“Il sindaco e l’amministrazione comunale, nel ringraziare la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, i tecnici del Comune e la Protezione Civile, assicurano i cittadini puteolani che prosegue incessantemente l’opera di controllo e monitoraggio del territorio, intensificatasi dalle prime ore di stamane. Pur comprendendo lo stato di preoccupazione e ansia, invitiamo tutti a far riferimento soltanto alle comunicazioni ufficiali dell’ente e delle istituzioni preposte”.