Nel 2023 nessuno come Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, ancora al centro della diatriba rinnovo con il Calcio Napoli, grazie alla doppietta realizzata a Frosinone ha raggiunto quota 19 gol in campionato nell’anno solare 2023.

Nessuno nei top 5 campionati europei come Victor Osimhen nel 2023

L’unico che sembra tenergli il passo è Harry Kane, l’ex attaccante del Tottenham appena passato al Bayern Monaco, che ha timbrato il cartellino all’esordio e si è portato a -1 dalle marcature del capocannoniere della passata Serie A che ha visto gli azzurri conquistare il tricolore. Tra Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Liga e massima divisione italiana, neanche Lewandowski (10), Salah (13), Haaland (17) e Mbappé (17) sono riusciti a fare meglio. A sorpresa in scia anche Lautaro Martinez, a quota 16. Incredibile la striscia consecutiva con cui il bomber della Società Sportiva Calcio Napoli ha aperto l’anno solare: dall’8 gennaio al 25 febbraio 2023 ha infatti segnato per ben 8 partite consecutive, realizzando anche due doppiette per un totale di 10 gol in un mese e mezzo.

Tutti i gol di Victor Osimhen in Serie A con la Società Sportiva Calcio Napoli nel 2023

8 gennaio 2023 – 17esima giornata Serie A 2022/2023: Sampdoria-Napoli 0-2 (1 gol)

13 gennaio 2023 – 18esima giornata Serie A 2022/2023: Napoli-Juventus 5-1 (2 gol)

21 gennaio 2023 – 19esima giornata Serie A 2022/2023: Salernitana-Napoli 0-2 (1 gol)

29 gennaio 2023 – 20esima giornata Serie A 2022/2023: Napoli-Roma 2-1 (1 gol)

5 febbraio 2023 – 21esima giornata Serie A 2022/2023: Spezia-Napoli 0-3 (2 gol)

12 febbraio 2023 – 22esima giornata Serie A 2022/2023: Napoli-Cremonese 3-0 (1 gol)

17 febbraio 2023 – 23esima giornata Serie A 2022/2023: Sassuolo-Napoli 0-2 (1 gol)

25 febbraio 2023 – 24esima giornata Serie A 2022/2023: Empoli-Napoli 0-2 (1 gol)

19 marzo 2023 – 27esima giornata Serie A 2022/2023: Torino-Napoli 0-4 (2 gol)

4 maggio 2023 – 33esima giornata Serie A 2022/2023: Udinese-Napoli 1-1 (1 gol)

7 maggio 2023 – 34esima giornata Serie A 2022/2023: Napoli-Fiorentina 1-0 (1 gol)

28 maggio 2023 – 37esima giornata Serie A 2022/2023: Bologna-Napoli 2-2 (2 gol)

4 giugno 2023 – 38esima giornata Serie A 2022/2023: Napoli-Sampdoria 2-0 (1 gol)

19 agosto 2023 – 1a giornata Serie A 2023/2024: Frosinone-Napoli 1-3 (2 gol)