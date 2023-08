Turista pretende di salire sul traghetto per Napoli: “Napoletano di m***a fammi passare”

Caos nell’area imbarchi del porto di Ischia dove una giovane turista, proveniente dal Nord Italia, pretendendo di salire sul traghetto in partenza per Napoli, saltando la fila, avrebbe inveito contro un membro dell’equipaggio. A raccontare l’episodio è stata una giovane napoletana, anche lei in attesa di imbarcarsi, che ha fornito la sua testimonianza al deputato Francesco Emilio Borrelli.

Ischia, turista salta la fila del traghetto: “Napoletano di m***a fammi passare”

“La scorsa mattina ero a Ischia tra i tanti in attesa di salire sul traghetto delle 10:30 per Napoli. Un membro dell’equipaggio, anziano e accaldato come tutti, che stava facendo correttamente il suo lavoro, è stato apostrofato con ‘napoletano di m***a ora mi fai passare’ da una giovane mamma del Nord che rivendicava, in virtù del fatto di avere una bambina piccola, di saltare la fila e salire a bordo” – racconta la ragazza presente sul posto.

“A questo punto sono insorta supportata da tanti napoletani perbene presenti e abbiamo chiarito alla signora che non permettiamo a nessuno di offenderci gratuitamente e selvaggiamente, soprattutto dopo aver ospitato e accolto con cordialità chi viene a conoscere e gradire tutta la bellezza della nostra terra. Non consento a nessuno di apostrofarci in questo modo, più che mai a casa nostra”.

I partenopei avrebbero soltanto difeso la loro città senza attaccare le origini della donna e non ricambiando con la stessa medaglia per evitare di cadere in banali generalizzazioni. Sono tantissimi, infatti, i turisti provenienti dall’Italia centrale e settentrionale che in questi ultimi mesi hanno letteralmente invaso la città partenopea, esaltandone l’accoglienza e le tante meraviglie che la contraddistinguono.

“Un gruppo di veronesi che ha assistito alla deprecabile scena si è poi scusato con gli astanti” – ha spiegato la donna, sottolineando l’appoggio ricevuto dagli stessi viaggiatori che, pur non essendo partenopei, hanno fortemente condannato l’atteggiamento della turista.

“Un plauso ai napoletani che civilmente difendono la loro dignità. Solo con i buoni esempi si possono cancellare i pregiudizi. Un episodio amaro e increscioso che si è verificato al porto di Ischia. La turista si è apostrofata da sola. Ogni commento può risultare superfluo e scontato, gli autori capaci di tanta bassezza e ignoranza si auto annientano” – è il commento di Borrelli.