Raul Brancaccio tiene acceso il sogno dell’US Open battendo in due set l’ucraino Vitaliy Sachko ed approdando al secondo turno del tabellone di qualificazione.

Brancaccio passa il turno, continua la strada per gli US Open

Giornata di passione per il tennista di Torre del Greco, ma alla fine la soddisfazione è arrivata: Raul Brancaccio resta in corsa per l’US Open, la prestigiosa competizione tennistica, ultimo dei tornei del Grande Slam. Brancaccio se l’è vista brutta nel primo parziale, perdendo quasi subito il servizio a vantaggio favore del suo avversario Sachko: ma con grande concentrazione è riuscito a mantenere la calma e rispondere colpo su colpo all’ucraino, riuscendo ad annullare ben quattro set point.

Anche nel secondo gioco ha saputo mostrare concretezza, arrivando alla vittoria del match dopo 1 ora e 46 minuti di gioco con il punteggio di 7-6(5), 6-3. Ma la strada per le fasi finali del torneo di New York passa dall’incontro che giovedì 24 agosto vedrà il campione torrese sfidare il kazako Timofey Skatov, numero 128 della classifica ATP. Brancaccio è stata l’unica luce della giornata per il tennis italiano, dopo che i connazionali Nardi e Agamennone sono stati sconfitti nei rispettivi incontri.

L’obiettivo è battere Skatov, ma che peccato in Germania

La tenacia che Raul sta dimostrando sul cemento del Billie Jean King National Tennis Center di New York è sicuramente una caratteristica innata del tennista torrese, ma tanta rabbia agonistica forse deriva anche dal piccolo infortunio che ha costretto Brancaccio a ritirarsi in semifinale qualche settimana fa al Platzmann Open di Luedenscheid, in Germania. Dopo il ritiro aveva annunciato sui social: “Sono sicuro che tornerò più forte di prima“. E pare che ce la stia mettendo davvero tutta per mantenere la promessa fatta ai suoi fan.