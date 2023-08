Lutto nel mondo del basket casertano. Si è spento a soli 29 anni Rosario De Felice, che era sopravvissuto a quella che fu tristemente rinominata “La strage di Buccino”, gravissimo incidente stradale avvenuto nel 2008 nel quale persero la vita quattro persone tra atleti e staff della società di basket Juvecaserta. In quello scontro fatale, Rosario rimase gravemente ferito. Anche il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha espresso il proprio cordoglio attraverso una nota pubblicata sul profilo ufficiale Facebook: “Da oggi in cielo brilla la Quinta Stella. Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Rosario De Felice, il nostro concittadino, ragazzo straordinario, che rimase gravemente ferito in quel maledetto incidente del 9 novembre 2008 a Buccino, ci ha lasciati. Una tragedia indimenticata che ci portò via Emanuela Gallicola, Gianluca Noia, Paolo e Luigi Mercaldo, i pilastri della formazione Under 15 della Juvecaserta, le nostre “Quattro Stelle”. Rosario ha sempre lottato con coraggio, e, grazie allo straordinario supporto della sua famiglia, non ha mai perso di vista il suo amato basket, la sua grande passione. È un dispiacere immenso. Rosario, esempio di coraggio e voglia di vivere, mancherà a tutti noi. Ciao Rosario, vivrai sempre nei nostri cuori”.

Basket casertano in lutto, è morto Rosario De Felice: sopravvisse alla strage di Buccino nel 2008, in cui persero la vita quattro persone

Nel 2008 in uno scontro frontale sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria all’altezza di Buccino persero la vita Emanuela Gallicola, 46enne dirigente della squadra Under 15 della Società di Basket Juvecaserta, Gianluca Noia, 27 anni, allenatore della squadra Under 15 della Società di Basket Juvecaserta, Paolino Mercaldo, di soli 14 anni, atleta della squadra Under 15 della società di Basket Juvecaserta e Gigi Mercaldo, padre di Paolo ed accompagnatore della squadra. L’incidente mortale avvenne mentre la squadra era in viaggio verso Potenza per disputare una gara di campionato.