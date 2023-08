“Mamma e nonno mi hanno presa a cinghiate”: la denuncia shock di una bimba di 7 anni

Denuncia scioccante quella fatta ai Carabinieri di Battipaglia da una bambina di soli sette anni, che ha raccontato di essere stata picchiata a cinghiate dalla madre, 32 anni e dal 62enne nonno materno. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Città di Salerno, l’episodio si sarebbe verificato a fine luglio. Un episodio di drammatico degrado familiare sul quale stanno indagando le forze dell’ordine e la magistratura.

Bambina di sette anni denuncia la madre: “Sono stata picchiata a cinghiate da lei e da mio nonno”

Verso le ore 15 del 30 luglio 2023, in una domenica di caldo torrido, un passante imbatte in una bambina seminuda, con indosso solo le mutandine, che vagava da sola per le strade di Battipaglia, città della Piana del Sele in provincia di Salerno. La piccola, con il corpo ricoperto di graffi e lividi, è in evidente stato di shock. La persona allerta immediatamente i Carabinieri, che in un attimo raggiungono la rotatoria che congiunge via Baratta con la Statale 19, al Rione Sant’Anna. “Sono stata presa a cinghiate da mia madre e mio nonno”: questo il drammatico racconto della vittima, che purtroppo ritrova riscontro negli accertamenti clinici a cui viene sottoposta in ospedale. Sia i genitori che il nonno sono ora indagati per maltrattamenti in famiglia con l’aggravante di aver utilizzato strumenti atti ad offendere, e abbandono d’incapace. La piccola, che verrà ascoltata nel corso dell’incidente probatorio richiesto dalla Procura, per ora vive in casa della zia paterna.

