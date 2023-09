VIDEO/ Terremoto a Napoli, trema lo studio del TGR Campania: la scossa in diretta

Dopo il terremoto avvertito a Napoli nella serata di ieri, 7 settembre, è divenuto virale sul web il video del TGR Campania che ha ripreso in diretta il momento della scossa.

Scossa di terremoto a Napoli, video della diretta al TGR Campania

L’ultimo sciame sismico in atto nei Campi Flegrei ha fatto letteralmente tremare l’intero Napoletano: la scossa di magnitudo 3.8 delle 19:45 è stata avvertita non solo nell’area dell’epicentro ma anche al centro di Napoli, in diversi quartieri della zona e persino nel Vesuviano.

Una forte scossa che ha fatto tremare gli studi del TGR Campania, costringendo il giornalista Alessandro Di Liegro, alla conduzione del programma, a sospendere temporaneamente il servizio appena annunciato, gestendo con professionalità l’imprevisto e invitando gli spettatori a mantenere la calma.

“Intanto c’è un terremoto in corso in questo momento in studio. Scusateci, c’è un terremoto in corso in questo momento in studio. Scusateci se interrompiamo un attimo il telegiornale, siamo ancora in diretta. Stiamo calmi, stiamo tranquilli“ – queste le sue parole.

Attimi che hanno generato il panico tra la popolazione anche se, come confermato dal Comune di Napoli, non sono pervenute segnalazioni di danni a persone o cose. Anche il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, è intervenuto attraverso i social per fornire aggiornamenti alla cittadinanza.

“La scossa delle 19:45 ha la più alta magnitudo registrata dalla ripresa dell’attività del bradisismo ed è uno degli eventi sismici di uno sciame ancora in corso. Siamo al momento riuniti in Comune per seguire l’andamento dello sciame e verificare in tempo reale la situazione. So che siete spaventati e preoccupati ma vi chiedo di mantenere la calma e di affidarvi ai canali ufficiali di comunicazione” – ha comunicato subito dopo la scossa.

Poche ore dopo ha annunciato: “Ci hanno comunicato che lo sciame sismico iniziato alle 19:45 del 7 settembre, costituito da 18 terremoti, è terminato. Nonostante questo, continueremo per tutta la notte il monitoraggio. Per ogni eventuale segnalazione, resteranno come sempre attive la sala operativa della Protezione Civile e quella della Polizia Municipale”.