Turris, l’ex Rainone: “L’inizio di campionato dei corallini mi ha sorpreso”

A “Il Mattino” ha parlato l’ex difensore della Turris, Pasquale Rainone. Il centrale di difesa che si è ritirato dal mondo del calcio poche settimane fa a seguito del mancato rinnovo con la Casertana in un’intervista ha parlato del girone C di Serie C. Occhi di riguardo naturalmente sulle due ex squadre, la Turris e i falchetti. Con i corallini il centrale ha giocato nella stagione 2020/21, terminata con la salvezza conquistata con una giornata d’anticipo grazie alla vittoria per 3-0 contro il Bari con Bruno Caneo sulla panchina che sostituì a fine febbraio l’esonerato Franco Fabiano.

Le parole di Rainone sulla Turris

Dopo il primato in classifica frutto delle due splendide vittorie contro Benevento e Crotone, la Turris è sicuramente la grande sorpresa di questo girone C. Il difensore infatti a domanda ben precisa risponde così sulla squadra corallina: “Quest’anno non c’è il Catanzaro di turno, vedo più equilibrio. Mi ha sorpreso su tutte la Turris, ma anche Latina e Picerno sono squadre organizzate ed equilibrate. Vedo però molto bene i corallini, gli auguro il meglio. Per me però le favorite per la vittoria finale rimangono Catania, Avellino, Crotone e Benevento”.

Il difensore ha poi parlato anche della sua ex Casertana, mettendo in guardia tutti: “Sarà una Casertana votata all’attacco ma ci vorrà pazienza perché la società ha potuto operare sul mercato solo negli ultimi giorni. Ci vorrà almeno un mesetto per iniziare a volare”