Una foto della passeggiata porto – scala di Torre del Greco, scattata da Salvatore Colantonio, è stata pubblicata su “Viaggi del degrado“, pagina che raccoglie testimonianze di molti scorci a dir poco imbarazzanti in giro per il mondo.

Si tratta di una pagina a metà tra la satira e la denuncia, con un ragguardevole seguito di oltre centomila follower di ogni nazionalità: “Viaggi del degrado” è la finestra social di Rotten Trips, sito che si propone di essere una guida di viaggio alternativa, con l’obiettivo di presentare proprio i luoghi più brutti e decadenti del pianeta.

“Una vera esperienza di viaggio contraria alle guide turistiche e ai percorsi turistici tradizionali. Troviamo fascino e fascino nella decadenza. In ogni angolo caotico sovraffollato o luogo desolato di questo pianeta“, è quanto si legge nella presentazione della community. Così, tra un cavallo che pascola nelle aiuole in pieno centro di una cittadina bulgara e fabbricati fatiscenti ma densamente abitati delle megalopoli dell’estremo oriente è apparsa un’immagine totalmente made in Torre del Greco.

Un “degrado” da due milioni di euro

La passeggiata porto scala, distrutta dalle mareggiate pochi mesi dopo la sua inaugurazione risalente al marzo 2016, versa oggi nel più totale abbandono. Incuria ed errori di progettazione hanno mandato in fumo un progetto costato alla collettività circa 2 milioni di euro.

La foto è andata subito virale anche tra tanti cittadini torresi che seguono la pagina e che non hanno potuto fare altro che leggere i commenti che sono arrivati da ogni parte del mondo, rincarando anche la dose in qualche caso. Si sprecano i paragoni con i teatri di guerra più tristemente noti del pianeta: “Pensavo fosse Baghdad”, “Avrei detto Iran oppure Yemen”, “Meravigliosa Mogadiscio“, sono solo alcuni dei commenti arrivati.

Tanti riferimenti anche al mondo videoludico: più di un follower ha notato una certa somiglianza tra quel che resta della promenade torrese e gli scenari postapocalittici più famosi tra gli appassionati dei videogiochi, come The Last Of Us e Fallout.