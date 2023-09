Mancherà ancora l’acqua a Torre del Greco: in quali giorni e le strade interessate

La Gori ha annunciato l’avvio di nuovi lavori sulla rete idrica del Comune di Torre del Greco che potrebbero causare possibili mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione dalla serata del 21 settembre fino alla mattinata del 22 settembre 2023.

Gori, mancanze d’acqua a Torre del Greco il 21 e 22 settembre 2023

Stando a quanto comunicato dall’ente, l’acqua potrebbe mancare o subire abbassamenti dalle ore 21 di giovedì 21 settembre alle ore 5:00 di venerdì 22 settembre 2023, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

TRAVERSA DI VIA ALCIDE DE GASPERI

VIA ABRUZZO

VIA ALCIDE DE GASPERI

VIA BASSANO

VIA CALABRIA

VIA CALCUTTA

VIA DEL CIMITERO

VIA FIORILLO

VIA LAVA TROIA

VIA LITORANEA

VIA LUCANIA

VIA MOLISE

VIA PONTE DELLA GATTA

VIA SANNAZZARO

VIA SANTA MARIA LA BRUNA

VIALE CAMPANIA

VICOLO I SAN VITO

VICOLO II SAN VITO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

*VIA T. FIORILLO, (tratto da via litoranea fino ai binari);

*VIA PONTE DELLA GATTA, (tratto da via litoranea fino ai binari).

“L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite” – sottolinea Gori nell’avviso diffuso alla cittadinanza.

L’azienda, oltre a scusarsi per il disagio arrecato ai cittadini residenti nelle zone interessate, segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.