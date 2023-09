San Gennaro non abbandona i napoletani, ha fatto ‘o miracolo: il sangue si è sciolto

Oggi 19 settembre 2023 alle 10:02, nel giorno della festività dedicata a San Gennaro si è compiuto il tradizionale miracolo del Santo Patrono: il sangue si è sciolto completamente.

Napoli, San Gennaro ha fatto il miracolo: il sangue si è sciolto

Questa mattina la Cattedrale partenopea ha accolto i fedeli a partire dalle 7:30 per dare il via alle celebrazioni. Poco dopo l’Arcivescovo Domenico Battaglia si è recato nella Cappella del Tesoro, accompagnato dall’abate, Monsignor Vincenzo de Gregorio, e dal sindaco Gaetano Manfredi, per l’apertura della cassaforte contenente le ampolle con il sangue.

Poste sul Tronetto, portato in spalla dai seminaristi, sono state collocate sull’altare maggiore dando inizio al momento più atteso dai fedeli: il prodigioso evento della liquefazione del sangue. Il rito dello sbandieramento del fazzoletto bianco è stato seguito dal caloroso applauso dei presenti. Grande la commozione dei fedeli e dell’intero popolo partenopeo.

La storia del miracolo di San Gennaro

Il ‘miracolo’ della liquefazione si ripete 3 volte l’anno: il 19 settembre, giorno della festività di San Gennaro, il 16 dicembre, in ricordo dell’eruzione 1631 e il sabato antecedente la prima domenica di maggio, in ricordo della traslazione delle reliquie del Santo.

Non sempre il Patrono di Napoli ha compiuto il tanto atteso miracolo al primo tentativo. E’ successo più volte, infatti, almeno nell’era contemporanea, che, nonostante le preghiere e gli appelli di migliaia di fedeli, il miracolo sia tardato.

La mancata liquefazione viene interpretata dal popolo partenopeo come un chiaro segno che preannuncia qualche catastrofe. L’ultima volta che il prodigio non è avvenuto, nel dicembre del 2020, il sangue non accennava a sciogliersi nemmeno al terzo tentativo.

La festa di San Gennaro a Napoli

Quest’anno, in onore del Santo, dalle 17 del 19 settembre, si terrà la prima edizione di Sangue Nuosto, la festa popolare dedicata a San Gennaro che sarà celebrato con balli, sfilate e degustazioni a San Gregorio Armeno.

Inoltre, il Comitato promotore per la candidatura Unesco del culto e devozione popolare di San Gennaro a Napoli e nel mondo, ha lanciato una serie di iniziative per la Festa patronale lanciando un corteo storico che, lo scorso sabato, si è mosso per le strade della città.