Giovedì alle 18:30 tornerà in campo la Serie C per il turno infrasettimanale che si è aperto martedì con il girone B. Per il raggruppamento meridionale le partite saranno tutte in programma nella giornata di domani, divise tra le 18:30 e le 20:45. La capolista Turris va in scena nell’ostico campo di Messina: qui i siciliani attendono i campani dopo oltre 10 giorni di riposo. Una situazione non da sottovalutare, specialmente quando la squadra di Bruno Caneo domenica scorsa ha dato tutto fino all’ultimo minuto nel derby poi vinto per 3-2 contro il Sorrento.

Messina-Turris dove vederla

Il match del “San Filippo – Franco Scoglio” ci regalerà sicuramente un ottimo spettacolo, con due squadre che hanno dimostrato un buon calcio offensivo, specialmente i corallini che in tre partite hanno messo a referto nove gol. In vista della partita di domani vi elenchiamo tutte le modalità per seguire la sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C. Per i telespettatori le opzioni per seguire l’incontro sono 3:

–Diretta TV: su Sky Sport al canale 256 dalle 18:25 sarà possibile per tutti i possessori di un abbonamento a Sky visionare la partita in diretta e senza interruzioni pubblicitarie.

–In streaming: Sky Go, il servizio streaming di Sky, vi permetterà di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento SKY hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

–In streaming su NOW: il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

I precedenti tra Messina e Turris della scorsa stagione

Lo scorso anno c’è stato un netto dominio dei corallini nella doppia sfida tra le due squadre. Nella partita d’andata in Sicilia, la squadra di Torre del Greco si è imposta per 0-1 con la rete di Andrea Gallo nel secondo tempo. Nel ritorno giocato all’Amerigo Liguori, la Turris dominò la partita travolgendo gli i messinesi per 3-0 con le reti di Frascatore, Acquadro e Longo.