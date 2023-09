L’eccellenza napoletana in TV, sulla Rai il documentario di Totò: quando andrà in onda

La Napoli dell’eccellenza torna protagonista in TV con un documentario su Totò che sarà trasmesso su Rai 3 in prima serata, alle 21:30, venerdì 22 settembre 2023.

Napoli in TV: il documentario su Totò in onda sulla Rai

A 125 anni dalla nascita del genio napoletano, il docufilm Rai, intitolato Totò e il Principe De Curtis. L’uomo oltre la maschera, scritto da Enzo Purcaro De Caro e Tommaso Cennamo, si pone l’obiettivo di riscoprire, oltre all’artista, la grande anima di un gigante del pensiero, profondamente originale e umano: l’uomo e il poeta Antonio De Curtis.

Un modo per far conoscere il grande Totò in tutte le sue sfaccettature, ripercorrendo a tutto tondo la sua vena artistica e mettendo a nudo quel mondo di ricchezza straordinaria che lo caratterizzava, quasi sconosciuto ai più, ma fatto di composizioni in versi e decine di canzoni incentrati sui temi del dolore, della sofferenza, della malinconia.

Il celebre principe della risata, che ha portato in alto il nome di Napoli nel mondo, non è stato, infatti, soltanto un grandissimo comico ma anche un poeta e autore di brani dai profondi significati. Versi ancora una volta connotati di bellezza, disincanto, nostalgia e amore per la sua città.

Non a caso lo scorso giugno l’associazione Amici di Totò…a prescindere! ha presentato la candidatura all’Unesco del celebre artista partenopeo come Grande Maschera. L’obiettivo è quello di rendere omaggio alla memoria di un talento eccezionale ma anche alla figura di un uomo ricco di principi e valori morali. Una figura dall’elevato valore culturale e sociale, riconosciuta non solo a Napoli e in Campania, ma che ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per intere generazioni.

Del resto il patrimonio culturale si compone non solo di oggetti eccezionali e paesaggi mozzafiato ma anche di tradizioni, espressioni, pratiche sociali che, passando di generazione in generazione, hanno segnato la storia del nostro Paese.