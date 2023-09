Covid in Campania: torna l’obbligo di mascherina in ospedale e si entra con tampone

Con il ritorno dei contagi da covid in Campania torna l’obbligo di mascherina all’interno degli ospedali così come la necessità di effettuare un tampone a chi si presenta nei pronto soccorso con stati febbrili e per i parenti dei pazienti che accedono alle strutture sanitarie. A renderlo noto è l’Ansa.

Covid Campania, obbligo di mascherina e tamponi in ospedale

Per pazienti, lavoratori e chi fa visita alle persone ricoverate sarà, dunque, nuovamente obbligatorio indossare i dispositivi di protezione in virtù dell’aumento di contagi registrato nelle ultime settimane, soprattutto a causa delle diffusione della nuova variante Eris.

“I numeri del covid restano ampiamente gestibili oggi, c’è un lieve aumento nelle degenze ordinarie, ma assolutamente restiamo a zero per la terapia intensiva” – ha sottolineato, all’Ansa, Antonio Postiglione, direttore generale per la tutela della salute e coordinatore del sistema sanitario della Campania.

L’obbligo di mascherina si estende anche alle strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali. di lungodegenza, riabilitative, strutture residenziali per anziani o persone non autosufficienti, ambulatori e aree assistenziali dei distretti sanitari di base.

Anche questa volta, sono esclusi dall’obbligo di mascherina, i bambini di età inferiore ai 6 anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’utilizzo del dispositivo. Nelle strutture ospedaliere tornano ad essere obbligatori anche i tamponi, sempre necessari per i pazienti che dal pronto soccorso vengono ricoverati in reparto.

Anche per chi accede al pronto soccorso presentando febbre, sintomi respiratori o di altra tipologia riconducibili al virus, diventa fondamentale eseguire il test. Il tampone è obbligatorio anche per i parenti che accedono alle strutture per far visita ai pazienti ricoverati.