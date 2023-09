Ai Campi Flegrei la scossa più forte in 39 anni, i cittadini: “Ansia e paura, non dormiamo”

Si è verificata nella mattinata di oggi, 27 settembre, la scossa di terremoto più forte degli ultimi 39 anni ai Campi Flegrei: quella di magnitudo 4.2, avvertita da Pozzuoli a Napoli, fino alle zone vesuviane. Gli eventi sismici, a causa del bradisismo che interessa la zona, continuano ad intensificarsi, verificandosi in maniera sempre più frequente, seminando il panico tra la popolazione. Al momento, tuttavia, gli esperti invitano a mantenere la calma in quanto la situazione risulta sotto controllo e costantemente monitorata.

Ai Campi Flegrei il terremoto più forte degli ultimi 39 anni

“Sono terrorizzata dalle scosse, vivo di ansia dal 18 agosto e se potessi andrei via in questo preciso istante” – scrive una cittadina sul gruppo Facebook Quelli della Zona Rossa dei Campi Flegrei che raccoglie le varie testimonianze dei residenti della zona.

“Io so solo una cosa: sto vivendo male perché non dormo, ho paura ad ogni movimento che sento ma non posso andarmene da qui. Lavoro qui, non ho soldi per spostarmi, non si può lasciare tutto all’improvviso, senza avere nulla e questo mi angoscia tantissimo e la paura è tanta” – è il commento di un’altra donna.

Lo scorso 8 settembre una scossa di magnitudo 3.8 era stata definita come la più forte dalla ripresa dell’attività del bradisismo. Quella di questa mattina, tuttavia, si è rivelata essere ancora più intensa, con una magnitudo superiore a 4, confermandosi come la peggiore degli ultimi 39 anni. L’evento sismico è stato poi seguito da altre lieve scosse, di magnitudo tra 1.0 e 1.5.

Terremoti ai Campi Flegrei, i sindaci: “Le scosse continueranno, non abbiate paura”

“Siamo tutti svegli. Sono in costante contatto con la Protezione Civile e l’INGV. La scossa è stata forte e ho già predisposto controlli agli edifici scolastici per verificare eventuali danni e per questo stiamo preparando un’ordinanza per la sospensione dell’attività didattica. Cerchiamo di mantenere la calma, è difficilissimo, lo so” – ha detto il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

Prima di questo, l’ultimo sciame sismico risale alla mattinata di ieri, 26 settembre. Soltanto lo scorso 22 settembre, pochi minuti dopo le 11:00, l’area era stata colpita da una doppia scossa di terremoto, avvertita anche in diversi quartieri di Napoli, una di magnitudo 3.0, l’altra di 2.5.