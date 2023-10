Jerry Calà innamorato di Napoli: “Torno qui, nella città che mi ha salvato la vita”

Con 50 anni di libidine concert show Jerry Calà torna a Napoli portando in scena, fino al 22 ottobre al Teatro Troisi, uno spettacolo fatto di racconti di vita vissuta, divertenti gag e grandi successi della musica italiana. Una tappa importante per l’artista che proprio nella città partenopea ha lasciato un pezzo del suo cuore.

Jerry Calà torna a Napoli: “La città che mi ha salvato la vita”

Lo scorso marzo il noto attore, mentre si trovava in un noto hotel di Napoli, era stato colpito da un infarto. Un malore preso in tempo dai medici partenopei che, dopo le dimissioni, lui stesso aveva voluto ringraziare pubblicamente: “Le coronarie potevano avere dei danni irreversibili ma per fortuna non è andata così. Questa è stata una squadra di medici straordinaria che mi ha salvato la vita“.

“Finalmente sto bene e sono stato dimesso a pieni voti dalla clinica di Napoli dove hanno fatto un lavoro stupendo, non ho mai visto tanta velocità. E’ stata una serata che certamente non dimenticherò mai più per tutta la vita. Così come non dimenticherò mai Napoli, dove ho scelto di ambientare il film ‘Chi ha rapito Jerry Calà?’, città che anche Mara Venier ama molto” – aveva sottolineato in collegamento telefonico con Alberto Matano de La vita in diretta.

Così, proprio in occasione del lancio della tappa partenopea del suo tour, come rende noto La Repubblica, ha dichiarato: “Napoli mi ha salvato e mi ha adottato. Dopo l’operazione ho avuto attestazioni di affetto incredibili. Non credevo di essere così popolare e amato”.

“Quando ero in clinica guardavo da lontano lo chalet Ciro a Mergellina e desideravo da lontano la sua graffa. La prima cosa che ho fatto quando sono uscito dalla Mediterranea con mio figlio, è stata andare a mangiare quella bontà“.

Durante il suo soggiorno partenopeo, che lo vede impegnato al Teatro Troisi, Calà non si è fatto mancare nemmeno la pizza: proprio nei giorni scorsi è stato avvistato nella pizzeria Da Raffaele Fratelli Pellone dove ha scattato una foto con lo staff.