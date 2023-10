Tina Rispoli resta in carcere: lo decisione del Tribunale dopo l’arresto della coppia

Tina Rispoli resta in carcere: è quanto deciso dal tribunale del Riesame al quale si è rivolto il legale della donna in merito all’arresto della vedova del boss Gaetano Marino e attuale moglie di Tony Colombo. A renderlo noto è l’Ansa.

Il Riesame di Napoli conferma: Tina Rispoli resta in carcere

Insieme alla moglie, anche il noto cantante partenopeo è finito in manette nel corso del blitz dello scorso 17 ottobre che ha portato i carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale ad eseguire un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di 27 persone legate, secondo gli inquirenti, al clan Di Lauro.

I coniugi Colombo sono accusati di aver condotto affari illeciti diventati soci di Vincenzo Di Lauro, boss dell’omonimo clan. Un sodalizio che avrebbe generato benefici per entrambe le parti: il boss, servendosi dei nomi e della notorietà della coppia, avrebbe gestito attività meno rischiose ricavandone grossi profitti, al pari dei coniugi Colombo che ne avrebbero guadagnato entrate elevate.

LEGGI ANCHE

Le intercettazioni di Tony e Tina Colombo, al boss ordinavano: “Devi portarci i soldi, ora”

Nello specifico gli affari della coppia Colombo-Rispoli e il clan Di Lauro avrebbero riguardato la realizzazione di una fabbrica di sigarette, finalizzata al contrabbando delle stesse in Italia e all’estero, e il lancio di un nuovo brand d’abbigliamento dal nome dichiaratamente “mafioso”: Corleone. Ma c’è anche la realizzazione di un drink energetico, chiamato 9mm come il calibro delle armi, la gestione di supermercati nei locali di Tina Rispoli e di una boutique finalizzata alla vendita dei prodotti Corleone.

Al momento il tribunale del Riesame si è espresso negativamente nei confronti della Rispoli che dovrà rimanere ancora in carcere. Per il marito Tony, invece, difeso dall’avvocato Paolo Trofino, l’appuntamento con i giudici del Riesame è previsto per lunedì.