Boom di turisti a Napoli per il ponte di Ognissanti: “Pulita, bellissima e inimitabile”

Anche per il ponte di Ognissanti 2023 Napoli registra l’ennesimo sold out di quest’anno, avviandosi verso il boom di turisti atteso per il periodo di Natale. In tanti hanno affollato le strade del centro storico nel corso del weekend e si tratterranno in città anche nelle prossime giornate di festa.

Ponte di Ognissanti 2023, i turisti scelgono Napoli: “È stupenda”

Ancora una volta, la città partenopea rappresenta una delle mete favorite dai viaggiatori che, in occasione di Halloween e il giorno di Ognissanti, hanno deciso di perdersi tra le sue meraviglie, respirare la sua magica atmosfera e degustare le prelibatezze di una tradizione gastronomica che fa invidia al mondo.

Turisti entusiasti di essere a Napoli che intervistati dagli inviati del TGR Campania hanno condiviso le loro emozioni e sensazioni, esaltando la bellezza e l’ospitalità di un luogo che rapisce il cuore e che continua ad attestarsi tra le località più gettonate a livello turistico.

“Abbiamo trovato una Napoli pulita e tranquilla, a dispetto di quello che ci hanno detto molte persone” – ha detto una turista. Alcuni esaltano il mito di Diego, altri le prelibatezze partenopee, prime fra tutte la tradizionale pizza napoletana.

“Napoli è sempre Napoli. La bellezza del Vesuvio, Posillipo, la città antica: è stupenda. Il cibo poi è inimitabile” – è il commento di un’altra visitatrice. In chiusura, una turista proveniente dal Nord, dichiara: “Vengo da Bassano del Grappa, ho scelto Napoli per il ponte di Ognissanti per venire a mangiare la pizza. Ho trovato una bellissima città, bella gente, molto ospitale. Ci tornerò di sicuro“.

Sulla scia delle presenze record registrate durante il ponte autunnale, Napoli si avvia verso una vera e propria invasione di turisti, pronti ad affollare la città in occasione delle festività natalizie: secondo le stime dell’Osservatorio del Turismo, retto dall’assessore Teresa Armato, dal 30 novembre all’8 gennaio giungerebbero in città tra i 2 e i 3 milioni di visitatori.