E’ napoletana la giovane biologa che si è aggiudicata il premio Selena Palma, riservato ai ricercatori under 40: si tratta della dottoressa dell’ospedale Santobono – Pausilipon Stefania Nappo che ha ottenuto il riconoscimento per aver ideato un innovativo protocollo per il lavaggio delle cellule staminali criopreservate da infondere ai pazienti per il trapianto.

Giovane biologa di Napoli riceve il premio Selena Palma

La dottoressa Nappo presta servizio presso la Uosd BaSCO Manipolazione Cellulare e Immunogenetica del polo pediatrico partenopeo, che si occupa della raccolta, manipolazione, conservazione e rilascio per uso clinico e terapeutico delle cellule staminali ematopoietiche da aferesi e midollo per il trapianto autologo ed allogenico.

Il laboratorio, diretto dalla dottoressa Roberta Penta de Vera d’Aragona, nel campo dei trapianti è attivo sia presso il Santobono-Pausilipon che al Cardarelli, grazie ad una convenzione tra i due enti. Il lavoro della giovane biologa che si è distinto, ottenendo il prestigioso riconoscimento, si lega al nuovo protocollo riguardante il lavaggio delle cellule staminali da infondere ai pazienti per il trapianto.

“Il lavaggio delle cellule staminali è di fondamentale importanza per allontanare sostanze che potrebbero risultare tossiche e i detriti cellulari che si formano durante le procedure di congelamento/scongelamento, serve a minimizzare eventi avversi che possono presentarsi durante l’infusione di cellule scongelate ma non lavate” – ha spiegato la dottoressa Nappo.

“Arriva dai nostri laboratori un importante contributo alla società scientifica fornendo una alternativa al protocollo classico. Valorizziamo i giovani cervelli e puntiamo sempre più su ricerca e protocolli innovativi per assicurare ai piccoli pazienti cure sempre più all’avanguardia e una medicina di precisione” – ha commentato Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon.