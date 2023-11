Oggi l’ultimo saluto ad Andrea Iovino: l’attore e comico napoletano morto a 38 anni

Si terranno a Nola oggi, lunedì 6 novembre alle 14:30, i funerali di Andrea Iovino, attore e comico napoletano morto a soli 38 anni, presenza fissa in trasmissioni come Made in Sud e Tu sì que vales nonché protagonista del film Pinocchio di Andrea Garrone.

Funerali Andrea Iovino: il comico di Made in Sud morto a 38 anni

Iovino sarebbe deceduto improvvisamente, senza alcun preavviso, per cause che non sono state ancora rese note. Lascia sua moglie e i loro quattro bambini, tre femmine e un maschietto che porta il suo stesso nome. Originario di Nola, viveva con la famiglia in via Rione Olivieri.

Le esequie partiranno proprio dalla sua abitazione alle ore 14:30 di oggi. Familiari, amici e parenti si dirigeranno, poi, presso il Cimitero di Nola dove si terrà una celebrazione della sua vita. Volto noto della televisione, Iovino aveva preso parte allo show comico di Made in Sud e vestiva i panni di “disturbatore” in Tu sì que vales, rendendosi protagonista di divertenti gag con Sabrina Ferilli. Di recente aveva partecipato allo spettacolo teatrale Masaniello Revolution del cantautore partenopeo Sal Da Vinci.

“La sua prematura scomparsa è una perdita irreparabile per il mondo dello spettacolo napoletano e italiano, e il suo ricordo continuerà a vivere attraverso le sue opere e il suo impatto duraturo sul pubblico. La comunità dello spettacolo si unisce nel cordoglio per la perdita di un grande talento e un individuo amato da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo” – si legge sulla pagina Noi che amiamo Nola.

“Da stamattina ogni ricordo mi porta a te, mi regala un sorriso, le mille avventure insieme non lasciano spazio alla tristezza. Ringrazio Dio per averti conosciuto e condiviso con te le nostre passioni. Hai sempre affrontato la vita con la straordinaria forza del tuo travolgente sorriso ed il tuo unico umorismo. Sarai per me l’esempio che nessun limite può oscurare la forza di volontà ed i propri desideri. Goditi il paradiso” – si legge in una delle tante dediche diffuse sui social.