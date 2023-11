Parto record in Campania, non riusciva ad avere figli: diventa mamma a 48 anni

Una bellissima storia a lieto fine è quella resa nota, tramite social, dall’equipe della Casa di Cura Villa del Sole di Salerno: proprio lì, infatti, la signora Luciana, di 48 anni, è diventata mamma dopo un lungo periodo di infertilità.

Miracolo a Villa del Sole Salerno, diventa mamma a 48 anni

“Mamma a 48 anni, quando ormai tutto sembra impossibile. Il parto della signora Luciana, presso la Casa di Cura Villa del Sole di Salerno, possiamo definirlo un evento straordinario. Infatti, dopo un lungo periodo di infertilità, quando ogni speranza di concepimento sembrava essere finita, è nato il piccolo Gabriel regalando un emozione indescrivibile a mamma e papà” – si legge sui canali social della struttura.

Una gravidanza portata a termine senza complicazioni, culminata in un parto cesareo a causa della presenza di un mioma uterino di circa 10 centimetri che impediva l’espletamento per via vaginale. La donna è stata operata dai dottori Vincenzo Marra e Giacchino Sironi, supportati dalle ostretiche Rosaria Pandolfi e Moira Mari, con il prezioso contributo dell’anestesista Maria Menna e del neonatologo Giacomo Del Giudice.

“La gravidanza della signora Luciana, seguita dal dottor Marra, ha avuto un regolare decorso grazie soprattutto al regime dietetico adeguato, al fine di prevenire complicanze come l’ipertensione arteriosa e il diabete gestazionale e consentire una crescita fetale regolare“.

“Utile anche il supporto psicologico alla gestante per controllare l’eccessiva preoccupazione per il benessere fetale dettato dalla convinzione che l’età non verdissima potesse complicare la gravidanza e il parto. Un momento emozionante per tutta l’equipe della Casa di Cura Villa del Sole di Salerno per il raggiungimento di un traguardo quasi impossibile”.