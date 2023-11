È napoletano il re dei panettoni: incanta i giudici della prestigiosa gara e vince 4 premi

Trionfo partenopeo al Merano Wine Festival 2023, la prestigiosa competizione che si è tenuta in Trentino, che ha incoronato il talentuoso pasticciere napoletano Raffaele Caldarelli per la prelibatezza dei suoi panettoni: a lui sono stati consegnati ben quattro premi, uno per ogni specialità proposta in gara.

È napoletano il re dei panettoni: Raffaele Caldarelli vince 4 premi

Emblema dell’eccellenza enologica e culinaria, l’evento enogastronomico del Trentino ha raccolto ancora una volta rinomati pastry chef premiando alcune creazioni culinarie eccezionali che hanno letteralmente incantato i giudici. Tra queste quelle del pasticciere Caldarelli che ha convinto la commissione esaminatrice per la qualità e la bontà dei suoi panettoni.

In particolare si è aggiudicato il Premio Gold con il panettone Milanese, cult natalizio, soffice e leggero, armonizzato con buccia d’arancia semicandita, uva sultanina e cedro. Premiati anche il panettone Pellecchiella (dolce dal gusto singolare che coniuga il delicato sapore dell’albicocca al cioccolato bianco) e il panettone Bosco Bianco (fatto con mirtilli, lamponi e ribes semicanditi con copertura al cioccolato bianco).

Il pasticciere napoletano ha ottenuto anche il Premio Platino per una nuova proposta special: il panettone Bianca, caratterizzato da un impasto alla vaniglia e arricchito da cubetti di pesca semicandita, guarnito con una delicata ganache alla vaniglia bourbon.

“I premi ricevuti sono il risultato di un ottimo lavoro di squadra. Non avrei potuto ottenere un simile risultato da solo, senza l’indispensabile collaborazione di tutti coloro che, quotidianamente, si impegnano a lavorare con me e per me” – ha commentato Caldarelli.

“Ringrazio i clienti che, ogni giorno, continuano a scegliere i miei prodotti. La loro fiducia è motivo di crescita personale e professionale. Grazie alla mia famiglia che crede in me e sostiene i miei sogni e grazie, in particolar modo, a Bianca, mia figlia, capace di ispirarmi ogni singolo giorno. Senza di lei il Premio Platino non avrebbe motivo di esistere”.