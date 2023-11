Gassmann innamorato di Napoli: “Grazie per avermi accolto e regalato la tua meraviglia”

Grande protagonista della serie di successo I Bastardi di Pizzofalcone, che ha chiuso ieri la quarta stagione, Alessandro Gassmann ha colto l’occasione per ringraziare Napoli, la città che lo ha accolto calorosamente durante le riprese.

Bastardi di Pizzofalcone, Alessandro Gassmann: “Grazie Napoli”

“Domani si chiude la quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. Grazie ai tantissimi che hanno seguito la serie, a chi l’ha scritta diretta, prodotta ed a chi come me l’ha portata sulle spalle. Grazie anche a Napoli che mi ha accolto (sono stato anche nominato cittadino onorario) e regalato la sua meraviglia“ – ha scritto l’attore su X (Twitter) prima della messa in onda del gran finale.

L’ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4 è stata trasmessa ieri in TV e, ancora una volta, ha registrato un vero e proprio boom di ascolti, battendo il Grande Fratello e attestandosi come il programma più visto della serata.

“Abbiamo iniziato a raccontare le avventure di questo commissariato nel 2017, 22 storie, 7 anni di lavoro, siamo diventati amici, quasi una famiglia. Non so se ci sarà una quinta stagione ma comunque grazie a tutti, troupe, produttori e colleghi” – ha continuato Gassmann.

“Ma un grazie particolare va a Maurizio De Giovanni senza il quale tutto questo non sarebbe esistito. Grazie al pubblico numeroso ed a Napoli, la vera protagonista con tutti noi“ – ha concluso l’attore che a breve tornerà ancora in TV con la serie Un professore 2.

Il finale avrebbe lasciato con l’amaro in bocca gli spettatori, già in attesa di una eventuale quinta stagione. Al momento, tuttavia, non è ancora stato confermato alcun seguito, come confermato dallo stesso Alessandro Gassmann.