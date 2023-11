Turismo, Napoli è tra le grandi destinazioni d’Italia: accordo con Roma, Firenze e Venezia

È stato firmato a Venezia un protocollo d’intesa triennale per la condivisione di azioni e buone pratiche per un turismo sostenibile che ha posto Napoli al tavolo delle più importanti destinazioni d’Italia.

Turismo, Napoli tra le grandi destinazioni d’Italia: firmato il protocollo

L’obiettivo del protocollo è quello di migliorare la sostenibilità, la competitività e l’accoglienza nelle grandi destinazioni italiane condividendo e favorendo buone pratiche per un turismo sostenibile. L’accordo è stato stipulato tra alcune delle città più incisive del paese a livello turistico: Firenze, Milano, Napoli, Roma e Venezia.

A firmarlo, a Venezia, in sintonia con il Ministero del Turismo, sono stati gli assessori al Turismo di Roma Capitale (Alessandro Onorato), di Milano (Martina Riva), di Venezia (Simone Venturini), di Firenze (Alessia Bettini) e di Napoli (Teresa Armato).

I firmatari, come si legge nel documento, hanno espresso la precisa volontà di “innestare un circolo virtuoso che, partendo dai risultati e benefici che si possono ottenere agendo nelle grandi destinazioni, si estenda alle altre realtà del turismo italiano sia in termini verticali, all’interno di tutta la filiera del comparto turistico, sia orizzontali, investendo territori sempre più estesi”.

LEGGI ANCHE

Boom di turisti a Napoli per il ponte di Ognissanti: “Pulita, bellissima e inimitabile”

Napoli incanta il mondo intero, sarà record di turisti a Natale: quasi 3 milioni

“Il protocollo di intesa è uno strumento utilissimo nell’ottica di creare azioni sinergiche tra le grandi destinazioni italiane. La promozione turistica della città è fortemente legata allo sviluppo di nuove tecnologie e quindi all’innovazione e alla sostenibilità, quest’ultima necessaria per una pianificazione rispondente alle esigenze del territorio e che si integri perfettamente nel contesto culturale e sociale interessato” – ha dichiarato l’assessore Armato.

“Strategie sempre all’avanguardia sono necessarie per raggiungere un pubblico sempre più ampio e settoriale, comprenderne i bisogni ed orientare così sempre meglio la programmazione in ambito turistico. Non a caso con i progetti finanziati dal ministero TourisTech e CultuourTech, per un totale di 3.2 milioni di euro, si realizzeranno anche infopoint digitalizzati e ricoperti di pannelli solari a zero impatto ambientale, progetti di marketing e comunicazioni per valorizzare l’identità visiva del network Grandi Destinazioni Italiane del Turismo Sostenibile con video emozionali”.

“Si provvederà alla creazione di strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale di luoghi della città più o meno conosciuti anche per destagionalizzare l’offerta, rispondere ai bisogni del viaggiatore e far sì che Napoli sia una meta ambita per un turismo duraturo e non più limitato ad alcuni mesi“.