Turiste milanesi in TV: “Napoli è la città più bella del mondo, è davvero magica”

Come ogni anno, in vista del Natale, San Gregorio Armeno accoglie i tanti turisti che si aggirano tra la via dei presepi e il centro storico di Napoli rimanendo letteralmente estasiati dalle tradizioni, dalla cultura e dalle meraviglie della città.

“Napoli è magica”: turisti incantati a San Gregorio Armeno

La città partenopea, sulla scia dei ponti primaverili e della stagione estiva, si avvia a registrare un vero e proprio record di presenze in occasione delle festività natalizie. Secondo le stime dell’Osservatorio per il Turismo, retto dall’assessore Teresa Armato, infatti, fino all’8 gennaio giungerebbero in città circa 3 milioni di visitatori, quasi il doppio rispetto allo scorso anno.

San Gregorio Armeno è già piena di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Tanti anche i cittadini italiani che hanno scelto di trascorrere un weekend a Napoli, immergendosi nella magica atmosfera della via dei presepi napoletana.

“Noi veniamo da Milano. Napoli è meravigliosa, è veramente magica. Siamo qui per i nostri 40 anni, siamo venute assolutamente nella città più bella del mondo“ – è il commento rilasciato da una turista, accompagnata da due amiche, alle telecamere del TGR Campania.

“Napoli? E’ stupenda, è di mille colori” – è l’affermazione di un’altra donna intervistata, davanti ad una delle tradizionali botteghe presepiali, piene di statuine, opere d’artigianato e decori natalizi. Capolavori e tradizioni di una città che non smette di stupire, rivelandosi ancor più suggestiva durante il periodo delle feste.

Quest’anno San Gregorio Armeno abbraccia un messaggio universale e, oggi più che mai, profondamente importante, con la sezione dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Un’idea del maestro Genny Di Virgilio che dipingendo un segno rosso sul volto dei pastori e degli angeli del presepe ha voluto mostrare la vicinanza del popolo partenopeo alla famiglia Cecchettin, stravolta dalla perdita della 22enne Giulia.