Lavoro – Il Gruppo Ferrovie dello Stato assume in Campania: per le sedi Metropark di Napoli e Afragola si ricercano nuovi parcheggiatori da inserire nel team. Le selezioni sono aperte anche per gli stabilimenti di Milano, Padova e Udine.

I candidati selezionati svolgeranno il ruolo di operatori della sosta, occupandosi di curare le attività di assistenza diretta alla clientela per il corretto utilizzo del parcheggio e la gestione dei pagamenti mediante l’utilizzo della cassa automatica, provvedendo alle operazioni di svuotamento, ripristino e rendicontazione del denaro contante degli incassi e dei fondi presenti nelle casse.

Effettueranno, inoltre, le attività di manutenzione di bassa complessità (pulizia casse automatiche, rimessa in servizio degli impianti tecnologici, piccole riparazioni), segnaleranno ai tecnici gli interventi da effettuare.

Per candidarsi è necessario essere in possesso di un diploma. Tra gli altri requisiti si segnalano: buon uso del pc e delle tecnologie; buona conoscenza di Office con particolare riferimento ad Outlook, excel e word per attività di registrazione e imputazione dati; manualità nell’utilizzo degli attrezzi da lavoro per le attività di manutenzione e riparazione.

Inoltre, sarà considerato requisito preferenziale l’esperienza pregressa nel ruolo di almeno 12 mesi e conoscenza dei gestionali specifici degli impianti di parcheggio (come SKIDATA E HUB). Completano il profilo: disponibilità a trasferte sul territorio nazionale, orientamento al cliente, tensione al risultato, problem solving e capacità di integrazione nel team.

Per partecipare alle selezioni basta collegarsi alla sezione Lavora con Noi del sito Ferrovie dello Stato, selezionare l’annuncio in questione e compilare i campi richiesti con dati anagrafici ed esperienze professionali. Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato per il 17 dicembre 2023.