Ferrero assume in Campania, si cercano altri nuovi operai: come candidarsi

Lavoro – Ferrero assume in Campania: la nota multinazionale italiana degli iconici marchi di prodotti dolciari, come Nutella, dopo le selezioni lanciate pochi mesi fa, è ancora alla ricerca di nuovi operai per la sede di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino.

Lavoro, Ferrero assume operai in Campania: come candidarsi

Il Gruppo Ferrero è presente in 55 Paesi e i suoi prodotti sono venduti in oltre 170 località del mondo. L’azienda conta quasi 35 mila dipendenti, offrendo qualità e gusto alla clientela. Aspetti che hanno caratterizzato il successo del brand, amato e riconosciuto a livello internazionale.

Attualmente lo stabilimento campano è in cerca di nuovi operai, addetti al reparto produzione e allo sviluppo dell’area industriale in termini di linee, impianti, prodotti e manodopera. L’attenzione al cliente e al prodotto sono i principali imperativi del gruppo Ferrero.

Per candidarsi basterà collegarsi alla sezione Lavora con Noi del sito ufficiale di Ferrero, selezionare la posizione di proprio interesse e, di conseguenza, l’opzione Candidati. Dopo aver completato la registrazione sulla piattaforma dedicata bisognerà compilare i campi richiesti con dati anagrafici ed esperienze professionali.

“Se sei interessato a ricoprire una posizione presso il nostro stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi invia il tuo profilo. Esamineremo attentamente le informazioni fornite. Sarà nostra cura contattarla nel caso ci fossero posizioni aperte in linea con il suo profilo“ – si legge nell’annuncio diffuso dall’azienda.

