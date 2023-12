Memorial Ponte Morandi, martedì 19 e mercoledì 20 la quinta edizione

Il Memorial Ponte Morandi arriva alla sua quinta edizione. L’evento calcistico in ricordo dei quattro torresi scomparsi il 14 agosto 2018 durante la strage del Ponte Morandi anche quest’anno si svolgerà all’Amerigo Liguori. Le date della due giorni di calcio giovanile sono il 19 e 20 dicembre e insieme all’under 17 della Turris ci sarà anche la LND CR Campania, il Napoli e la Salernitana. Naturalmente la partecipazione all’evento sarà gratuita, basterà presentarsi all’Amerigo Liguori nei giorni precedentemente citati.

Memorial Ponte Morandi, tutto quello che c’è da sapere

Arrivato alla sua quinta edizione, il quadrangolare avrà il via martedì 19 dicembre con le due semifinali: Turris- LND CR Campania alle ore 15:00, mentre alle 17:00 ci sarà la sfida tra Napoli e Salernitana. Le finali invece sono in programma la mattina del giorno seguente con la finalina terzo e quarto posto alle ore 9:00. Mentre la finalissima alle ore 11:00. La cerimonia di premiazione sarà poi fatta nell’Area Conviviale dello Stadio Amerigo Liguori.

Quest’anno nel comitato d’onore oltre i volti noti di Torre del Greco, ovvero il sindaco Luigi Mennella, Gaetano Frulio (Presidente Consiglio Comunale) ci saranno anche Vincenzo De Luca (Presidente Regione Campania), Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli), S.E. Domenico Battaglia (Arcivescovo di Napoli), Loredana Raia (V. Presidente Regione Campania), Carmine Zigarelli (Presidente C.R. Campania della LND-FIGC), Gianluca Cantalamessa (Senatore della Repubblica), Giancarlo Abete (Presidente della L.N.D.- FIGC), Eduardo Chiacchio (Esperto in Diritto Sportivo), Liberato Esposito (Presidente Club Panathlon Int. “Costiera Sorrentina & Vesuvio”) e Antonio D’Antonio (Presidente Sezione AIA di Torre del Greco)

Le opere per le squadre partecipanti sono state realizzate dagli studenti dell’ICS “Don Bosco – d’Assisi“, guidati dal docente Vittorio Farese. Mentre quelli per le famiglie dei quattro ragazzi sono state Realizzate dagli studenti del Liceo Artistico “Francesco Degni”, guidati dai docenti Antonio Perrone, Raffaele Panariello, Ciro Mazza e Daniele Leo. E’ tutto pronto dunque per una bellissima manifestazione di sport in quel di Torre del Greco.