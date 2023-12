Hanno fatto il giro del web i video e le foto del videomapping della Disney proiettato sulle mura del Maschio Angioino per promuovere il film Wish: la celebre casa di animazione ha voluto pubblicamente ringraziare la città di Napoli che, lo scorso 8 dicembre, ha dato vita al magico show.

Show al Maschio Angioino, Disney ringrazia Napoli: “Un sogno”

L’iniziativa itinerante della Disney partita da Napoli è stata replicata in altre città d’Italia per il lancio della campagna natalizia legata al nuovo film di animazione diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn. Un suggestivo spettacolo promosso per celebrare anche il 100esimo anniversario della Walt Disney Studios.

“Un sogno splende a Napoli. Rivivi il magico show in cui il Maschio Angioino ha celebrato il nuovo classico Disney Wish e i 100 anni di The Walt Disney Company. Si ringrazia il Comune di Napoli per la collaborazione” – si legge nel post diffuso sui canali social della Disney, accompagnato dal video del videomapping.

“Qui dove ogni cosa che speri può diventare un sogno. Il Maschio Angioino si è tinto di rosa per celebrare il nuovo classico Disney Wish” – si legge tra le spettacolari foto diffuse dalla casa di animazione che ha voluto ringraziare ancora una volta la città partenopea.

A Napoli la magia di Wish: la trama del nuovo film Disney

Wish è il nuovo film Walt Disney Animation Studios che accoglie il pubblico a Rosas, una terra fantastica situata al largo della penisola iberica dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star.

Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose. La pellicola è il 62esimo classico Disney e celebra il 100esimo anniversario della Walt Disney Studios.