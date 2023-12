Napoli da record, oltre 12 milioni di passeggeri a Capodichino: boom di turisti a Natale

Napoli continua ad accogliere migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo avvicinandosi ad un vero e proprio record in vista delle festività di Natale 2023: si prevedono quasi 3 milioni di visitatori e circa 420 mila passeggeri in arrivo all’aeroporto di Capodichino.

Aeroporto Capodichino, boom di arrivi a Napoli per Natale

Si è tenuto ieri nella sede dell’Unione Industriali e dell’Associazione Costruttori Edili l‘incontro tra i rappresentanti del Comune e della Gesac per discutere del ruolo incisivo in ambito economico e imprenditoriale dello scalo napoletano, oltre agli sviluppi futuri dell’area.

La Gesac ha fornito anche le stime aggiornate sugli arrivi previsti a Capodichino nel periodo che va dal 23 dicembre al 7 gennaio: stando a quanto emerso in occasione delle festività si registrerebbero circa 420 mila arrivi, di cui 170 mila da voli nazionali e 250 mila internazionali.

Dati in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e che solo nel mese di dicembre concentrano quasi 675 mila passeggeri, chiudendo il 2023 con oltre 12 milioni di viaggiatori. Cifre che trovano conferma nell’indagine condotta dall’Osservatorio per il turismo, retto dall’assessore Teresa Armato, che prevede l’arrivo di circa 3 milioni di persone fine novembre a inizio gennaio.

“Qualche anno fa Napoli era in sesta o settima posizione, adesso è il quarto aeroporto in Italia. I passeggeri hanno superato i 12 milioni, la qualità dei servizi è molto forte come dimostrano le graduatorie fatte dalle organizzazioni internazionali. Tutto va molto bene. C’è un impatto notevole dal punto di vista economico e occupazionale” – ha dichiarato Carlo Borgomeo, presidente Gesac.

Un aeroporto all’avanguardia che punta a divenire sempre più efficiente con l’apertura della linea della metropolitana che condurrà, tramite mezzi di trasporto pubblico, cittadini e turisti da Capodichino al centro città e viceversa.