Arriva il Gobbo di Algeri, il super anticiclone africano: caldo anomalo a Napoli

Dopo la fase temporalesca e il freddo che ha dominato il weekend a Napoli e in Campania, le previsioni meteo annunciano l’arrivo del Gobbo di Algeri, un super anticiclone che farà tornare il caldo nel nostro paese, regalando giornate miti anche a ridosso del Natale.

Meteo Napoli e Campania, torna il caldo con l’anticiclone di Algeri

Negli ultimi giorni il grande freddo ha preso il sopravvento in Italia, con l’esplosione di un flusso gelido, di origine artica, confluito in un crollo repentino delle temperature. Una parentesi rigida che in Campania è stata accompagnata anche da fenomeni temporaleschi, spingendo la Protezione Civile a diramare un avviso di allerta meteo.

Già da domenica 17 dicembre, stando alle stime de Il Meteo, il nuovo anticiclone, con contributi in parte oceanici e in parte africani, inizierà la sua ascesa, bloccando qualsiasi perturbazione o irruzione di aria artica in discesa dal Polo Nord.

Le masse di aria gelida, dunque, saranno spazzate via dalle correnti miti provenienti dal medio Atlantico e in parte dal Nord Africa (di qui il nome Gobbo di Algeri del super anticiclone), causando, di conseguenza, un progressivo aumento delle temperature, probabilmente anche anomalo per il periodo.

I valori potrebbero salire, in alcune zone, anche fino a 10 gradi, superando le medie di riferimento. Si assisterà, dunque, al ritorno di un caldo fuori stagione che si farà sentire soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. Una fase soleggiata che dovrebbe durare almeno fino al 21 dicembre ma che potrebbe estendersi anche nel periodo delle feste.

A Napoli, nello specifico, il sole scalderà la domenica e l’inizio della nuova settimana. Qualche turbolenza è attesa solo sul finire della settimana, con possibili piogge in arrivo da venerdì e un weekend particolarmente nuvoloso. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.