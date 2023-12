Stasera in TV Napoli Milionaria, il regista: “Nel nostro film c’è la Napoli di sempre”

Questa sera, venerdì 18 dicembre alle 21:30, su Rai 1 andrà in onda Napoli Milionaria, la trasposizione cinematografica dell’omonima commedia di Eduardo De Filippo, che, come per Filumena Marturano, vedrà il ritorno sul piccolo schermo della coppia di Imma Tataranni, Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera.

Napoli Milionaria su Rai 1 il 18 dicembre

Dopo Natale in Casa Cupiello, Sabato, Domenica e Lunedì e Filumena Marturano, la collection De Filippo continua con Napoli Milionaria. Con la regia di Luca Miniero, per una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, il capolavoro del “gigante” napoletano, grande protagonista del teatro italiano e internazionale, sarà trasmesso in prima serata su Rai 1.

Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, nei panni dei protagonisti, daranno dunque vita al dramma di una famiglia napoletana all’epoca della Seconda Guerra Mondiale, tornando a rilanciare un grande capolavoro eduardiano, proprio come già successo nel dicembre dello scorso anno con il lancio di Filumena Marturano in Rai.

LEGGI ANCHE

La Rai omaggia Napoli, oltre 40 commedie di Eduardo da rivedere: quali e quando

“Napoli Milionaria diventa nel nostro film una Napoli di sempre, ambientata nel ’40 ma con un finale che riporta le atmosfere al contemporaneo. Dopo il celebre ha da passà ‘a nuttata, ecco un drone salire dal vicolo del ’40 alla metropoli di oggi con i grattacieli in vista e, in colonna sonora, Gesù Gesù di Pino Daniele” – racconta il regista.

“La nostra idea, insomma, è che Eduardo parla di oggi e forse anche di domani, e dunque l’unica rivoluzione visiva possibile è rendere contemporaneo il linguaggio senza trucchi e rivoluzioni. Il pensiero è stato semplice e presuntuoso: se Eduardo avesse girato oggi, avrebbe girato così“.

Nel cast ci saranno anche Carolina Rapillo, Michele Venitucci, Vincenzo Nemolato, Nunzia Schiano, Marcello Romolo.

La trama di Napoli Milionaria

Napoli Milionaria è il racconto attualissimo della potenza del denaro e della sua capacità di corrompere le anime. A viverla sulla propria pelle sono Gennaro e Amalia Jovine con i loro tre figli: lui, ex tranviere, è costretto a fingersi morto per coprire i traffici della moglie, che si arrangia con la borsa nera in combutta con Errico Settebellizze.

Poi arriva la pace, l’abbondanza delle merci americane, la fame dei napoletani e i soldi. Gennaro, catturato dai tedeschi in ritirata, scompare del tutto dalla vita della donna che rimane abbagliata da tutta quella ricchezza a portata di mano. Napoli Milionaria assume, così, un significato più attuale che mai, portando in scena quella potenza del denaro troppo spesso capace di corrompere le anime.